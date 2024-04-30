سموتريتش لنتنياهو: "أصدر الأمر 'رفح الآن'، اظهر القيادة المطلوبة"

في إعقاب اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي وعد خلالها رئيس الحكومة أن الحرب في غزة لن تنتهي على الإطلاق، أدلى وزير المالية بيتساليل سموتريتش ببيان اليوم (الثلاثاء) يتوجه فيه إلى رئيس الوزراء.

"تعتبر قبول الصفقة القائمة يعني بالتأكيد رفع العلم الأبيض ومنح النصر لحماس. إلى هذه النقطة بالضبط كان السنوار يخطط للوصول عندما خرج لذبحنا، والتقدم بهذه الصفقة مع تأجيل احتلال رفح هو تحقيق بالضبط لخطته للفوز، والتي هي استسلام دولة إسرائيل." وأضاف الوزير أيضًا: "السنوار يعلم أننا سنرد، يعلم لما دولة إسرائيل قادرة عليه. هذا هو السبب في أنه لم يظهر وجهه حتى الآن على الأرض. لكن السنوار يعرف شيئًا آخر، يعرف السنوار أن العالم سينقذه لحظة قبل النهاية وعلى هذا الأمر هو يعتمد. ثم يخرج كفائز، يعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال ويواصل حكم حماس في غزة. يجب ألا نسمح له بالفوز."