نتنياهو يعتذر لرئيس حكومة قطر عن محاولة الاغتيال في الدوحة: "انتهكنا السيادة"

خلال لقائه اليوم (الاثنين) مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس وزراء قطر وأعرب عن اعتذاره على محاولة الاغتيال التي حدثت في الدولة. وبحسب تقرير شبكة الجزيرة، تمت المبادرة للمحادثة من قبل رئيس الولايات المتحدة – وشمل مضمونها اعتذارًا عن انتهاك سيادة الدولة، وكذلك عن مقتل ضابط الأمن القطري".

وأفيد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لم يطلع كبار المسؤولين الإسرائيليين عن الاعتذار لرئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني عن هجوم الدوحة.

في حين ذكرت هيئة البث الرسمية أن إسرائيل وافقت أيضًا على دفع تعويضات لعائلة المسؤول الأمني ​​القطري الذي قُتل في الهجوم. ولم يُعلق ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على الأمر.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تطرق إلى الحدث، ووصف الهجوم على قادة حماس بأنه "هام، عادل وأخلاقي بشكل غير مسبوق". أضاف بن غفير: " حان الوقت لنقول للعالم الحقيقة: قطر هي دولة داعمة للإرهاب، تمول الإرهاب وتحرض عليه. لا يوجد مال يمكنه أن يغسل أيديهم من الإرهاب".

بالموازاة، تشير تقارير من "بوليتيكو" إلى أن رئيس الولايات المتحدة يحاول "سد الفجوة" مع نتنياهو، الذي بحسب أقواله يفقد قبضته على السلطة. قال مسؤولون إن ترامب كان "متحمساً جداً" خلال المحادثة مع نتنياهو مباشرة بعد الهجمات، وعزز من عزيمته للدفع باتجاه اتفاق سلام في الأسابيع الأخيرة.

بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، يوجد مسؤولون قطريون في واشنطن ومن المقرر أن يشاركوا في مناقشات حول الاتصالات بشأن صفقة محتملة. يأتي ذلك في وقت تتواجد فيه بعثة مصرية في قطر ومستشار قطري زار البيت الأبيض قبل اللقاء. كما عُلِم أن نتنياهو تحدث مع ترامب عدة مرات خلال الأيام الأخيرة - بالتوازي مع محادثاته مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.