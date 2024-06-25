غانتس يحذر من تكلفة الحرب في الشمال: "علينا الاستعداد لأحداث تحصد الكثير من الضحايا وتدمر البنية التحتية"

تحدث رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر هرتسليا الحادي والعشرين لمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمان، في كلمته عن موضوع قانون التجنيد والحرب في الشمال. وقال غانتس: " يجب أن نتأهب لسيناريو استهداف البنية التحتية وأيضا لحوادث تحصد عدد كبير من الضحاي.هذا هو ثمن الحرب الذي يجب أن نتجنبه، ولكن إذا اضطررنا إليها، فلا يجب أن نرتدع منها".

وحول موضوع قانون التجنيد، قال: "أنا منزعج من اضطرارنا للحصول على حكم المحكمة العليا بسبب اعتبارات سياسية بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص. ولسوء الحظ، في الحوار الذي أجريناه مع قادة الحريديم لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق حقيقي وصحيح، ولا يمكنني السماح بتشريع قوانين جوفاء"

وأضاف غانتس :"لا ينبغي أن يفعل هذا أحد، خصوصا وقت الحرب.مهمتنا هي قبل كل شيء السماح للجيش الإسرائيلي مواجهة التحديات الآن، وتوسيع الخدمة لكافة مواطني إسرائيل- الحرديم، العرب، العلمانيين، النساء والرجال- في السنوات القادمة".

وتابع "وكما قلت، فإن معسكر الدولة الذي أقوده لن يتمكن من الجلوس ضمن حكومة تديم الإعفاء من الخدمة، ولا تأتي بحل واسع وشامل لها. في الحكومة التي سأشكلها، سأدعم خطة خدمة حقيقية لتجنيد الحريديم والعرب على حد سواء. وهذه حاجة وطنية عليا يجب تعزيزها حتى في مواجهة الضغوط السياسية".

وحول موضوع الشمال :"أقول هذا بالشكل الأكبر من المسؤولية- نتحدث عن وقف كهرباء في إسرائيل؟ يوجد لدينا القدرة على تعتيم لبنان، وتدمير بنيتها التحتية، وإضعاف جزء كبير من القدرات العسكرية لحزب الله، في غضون أيام، إن نصل لهذا- أيضا الثمن في إسرائيل سيكون كبيرا".

يجب أن نستعد لسيناريو الحاق الضرر بالبنية التحتية، أيضا لحوادث تحصد عدد كبير من الضحايا. هذا هو ثمن الحرب الذي يجب أن نتجنبه، لكن إن اضطررنا اليها- يجب أن لا نرتدع منها. ولا أي مواطن إسرائيلي ، لا يريد أن يكون ببيروت بدلا من القدس، إن اندلعت مثل هذه الحرب. لن نسمح لحزب الله أن يبقى في نطاق تهديد كبير ومباشر على بلداتنا. مع كل الأثمان، عودة سكان كريات شمونة والمطلة الى بيوتهم في 1 سبتمبر هي الانتصار الحقيقي".