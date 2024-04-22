تقرير : إسرائيل خططت في البداية لضربة كبيرة ضد أهداف عسكرية إيرانية، بما في ذلك بالقرب من طهران

إسرائيل كانت قد خططت في البداية لشن هجوم مضاد أوسع بكثير ضد أهداف عسكرية إيرانية، بما في ذلك بالقرب من طهران، ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق يومي 13 و14 أبريل، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لم تحدد هويتهم.

واختارت إسرائيل في نهاية المطاف رداً أقل قوة في مواجهة الضغوط الدبلوماسية المكثفة التي تهدف إلى تجنب تصعيد الأعمال العدائية المباشرة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أحبطت القوات الإسرائيلية معظم الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وبعد مكالمة هاتفية بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وغربيين نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز، أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية "عدداً صغيراً من الصواريخ" على بعد مئات الكيلومترات غرب إيران، فضلاً عن طائرات هجومية صغيرة بدون طيار، تسمى المروحيات الرباعية، "لزرع الارتباك في الدفاع الجوي الإيراني".

أصاب صاروخ واحد بطارية مضادة للطائرات في جزء ذي أهمية استراتيجية في وسط إيران، وهي جزء من الدفاعات الجوية من طراز S-300 لمنشأة نطنز النووية، بينما انفجر صاروخ آخر في الجو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: “بمجرد أن أصبح واضحا أن الأول قد أصاب هدفه، دمرت القوات الجوية الصاروخ الثاني لتجنب التسبب في أضرار جسيمة”.