"أفعال غير مقبولة": الولايات المتحدة تهاجم دخول بن غفير إلى الحرم القدسي

عقد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدنت باتيل، مؤتمرا صحفيا اليوم (الثلاثاء) أشار فيه، من بين أمور أخرى، إلى دخول وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير إلى الحرم القدسي.

وسئل باتيل عما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على بن جفير أو وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية فأجاب: "لن أخوض في ما يمكن القيام به، لكنني سأقول إننا شهدنا مؤخرا أنشطة نعتقد أنها تنتقص من أمن إسرائيل وتسهم في عدم الاستقرار في المنطقة، ما فعله بن جفير يسبب ذلك بالفعل، حتى أن رئيس الحكومة أوضح أن هذا انحراف عن الوضع الراهن”.

Haim Goldberg/Flash 90

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، ومثل هذه التصرفات غير مقبولة، كما أنها تنحرف عما نقوم به في الوقت الحالي، وعن الأهداف التي وضعناها للتنفيذ في الشرق الأوسط مثل الترويج لحل الدولتين في المستقبل".

في غضون ذلك، أشار إلى الهجوم الإيراني المتوقع، وقال: “نحن مستعدون لحماية حليفتنا إسرائيل من الهجمات المحتملة، بينما نعمل في الوقت نفسه على مدار الساعة عبر القنوات الدبلوماسية لمنع التصعيد في المنطقة”.