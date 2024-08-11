تغطية متواصلة|| مقتل عنصرين من حزب الله في الغارة التي استهدفت دراجة جنوب لبنان وحماس تعلن: لن نرسل ممثلين إلى القمة يوم الخميس
وتحدث المستشار الألماني مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقال-"حان الوقت لإبرام الصفقة"، وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن سيصل الى المنطقة خلال الأيام القادمة
اليوم الـ 310 من الحرب: خلال ليل (الأحد)، أخلى الآلاف من سكان خان يونس منازلهم بعد دعوة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، للقيام بذلك - بعد أن يبدأ الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة عقب الإطلاق إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية. وسيصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة في الأيام المقبلة.
حماس تعلن: لن نرسل ممثلين إلى القمة يوم الخميس
أعلنت حماس أنها لن ترسل ممثلين إلى قمة المفاوضات مع الوسطاء، التي كان من المقرر عقدها الخميس في الدوحة أو القاهرة، وقالت الحركة في بيان رسمي لها: "رغم أننا والأخوة الوسطاء في مصر وقطر يدركون النوايا والمواقف الحقيقية للاحتلال ورئيس وزرائه، فقد قبلت الحركة بالاتفاق الأخير، الذي أملى العدو بموجبه شروطاً جديدة لم يتم طرحها طوال عملية التفاوض. وندعو الوسطاء إلى تقديم خطة لتنفيذ ما اتفقنا عليه في الثاني من يوليو/تموز بدلاً من إجراء مفاوضات جديدة. إن الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو طرح مقترحات جديدة سيوفر الغطاء لعدوان الاحتلال ويمنحه المزيد من الوقت لإدامة حرب الإبادة".
الجيش الإسرائيلي يرد على التقارير حول خطط إيران: "لا تغيير في التعليمات، نحن مستعدون"
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى تقارير عن نية إيران الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وقال: "نوضح أنه في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. يقوم الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بمراقبة أعداءنا والتطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وحزب الله، ويقيمون الوضع باستمرار. وتنتشر قوات الجيش الإسرائيلي وتستعد بجاهزية عالية. وفي حال أصبح من الضروري تغيير التعليمات، فسنحدث ذلك برسالة منظمة على القنوات الرسمية".
يوناتان دويتش من بيسان هو القتيل في اعتداء الأغوار
سمح للنشر أن يوناتان دويتش (23 عاما) من بيسان هو الشاب الذي قُتل في عملية إطلاق نار في منطقة مفرق ماخولا على شارع 90 في الأغوار.
تقرير: قتلى الهجوم بالدراجة النارية في جنوب لبنان من عناصر حزب الله
أفادت قناة "الحدث" السعودية أن القتيلين في الهجوم بالدراجة النارية في الطيبة بجنوب لبنان هما من عناصر حزب الله.
نائب رئيس الأركان زار قاعدة نباطيم الجوية: "نحافظ على جاهزية عالية"
زار نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، قاعدة النبطيم الجوية، حيث حصل على شرح عملياتي عن نشاط الوحدة والأسراب، واطلع على الوضع العملياتي. ولاحقاً أبدى برعام إعجابه بعملية الاستلام إمدادات الذخيرة من الولايات المتحدة، وطريقة الاستعداد لتلقي أسلحة إضافية. وانضم برعام إلى الرحلة على متن إحدى طائرات المخابرات التابعة للسرب 122، وقال: إن "قدرات طائرات الاستخبارات المتقدمة التابعة لسلاح الجو توضح معنى وأهمية خلق تفوق نسبي على العدو، خاصة عندما تنضم إلى مجموعة متنوعة من الطائرات الأخرى. سيواصل الجيش الإسرائيلي الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد لمختلف السيناريوهات العملياتية، وسيعمل على معالجة الثغرات مع استيعاب الدروس بسرعة من الساحتين القريبة والبعيدة.
تقرير في لبنان عن هجوم في منطقة صور
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله، بوقوع هجوم في منطقة بلدة معروف في منطقة صور جنوب لبنان.
سويسرا: ألقي القبض على رجل بعد محاولته القاء البنزين حول معبد يهودي في زيورخ
ألقي القبض على مواطن سويسري بعد محاولته سكب البنزين حول معبد يهودي في زيورخ بسويسرا. تم القبض عليه من قبل حراس الكنيس وهرب سيرا على الأقدام، وبعد ذلك اعتقلته الشرطة المحلية، التي قالت إنه شخص مختل عقليا وأن "الفعل لم ينبع من دوافع متطرفة".
ملك الأردن: "يجب بذل الجهود لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار"
التقى العاهل الأردني الملك عبد الله بوفد من الكونغرس الأميركي، وقال إنه "طالما استمرت الحرب في غزة، فإن المنطقة ستبقى تحت تهديد توسيع الصراع". وأضاف أنه "يجب بذل الجهود لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار
تقرير:انفجارات في جنوب سوريا نتيجة هجوم إسرائيلي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة معارضة تعمل في لندن، عن وقوع انفجارات في درعا