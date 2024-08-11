تغطية متواصلة|| مقتل عنصرين من حزب الله في الغارة التي استهدفت دراجة جنوب لبنان وحماس تعلن: لن نرسل ممثلين إلى القمة يوم الخميس

الجيش الإسرائيلي يرد على التقارير حول خطط إيران: "لا تغيير في التعليمات، نحن مستعدون"

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى تقارير عن نية إيران الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وقال: "نوضح أنه في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. يقوم الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بمراقبة أعداءنا والتطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران وحزب الله، ويقيمون الوضع باستمرار. وتنتشر قوات الجيش الإسرائيلي وتستعد بجاهزية عالية. وفي حال أصبح من الضروري تغيير التعليمات، فسنحدث ذلك برسالة منظمة على القنوات الرسمية".