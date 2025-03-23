"لن يكون دور لحماس بالمرحلة الانتقالية"||مصر:عودة المختطفين الإسرائيليين فقط عن طريق الاتفاقيات القائمة

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية "العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". الطريق الوحيدة لضمان عودة المختطفين الإسرائيليين الى بيوتهم هي الالتزام بالاتفاقيات القائمة والانتقال الى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس".

وأضاف :"كما أننا نشدد الحاجة الملحة لدفع أفق سياسي واضح يعطي أملا حقيقيا للشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة" مؤكدا على أن لن يكون :"ولا لأي فصيل فلسطيني، حماس أو غيرها، وظيفة بالحكم في قطاع غزة في المرحلة الانتقالية حتى الانتقال الى إدارتها من قبل السلطة الفلسطينية".

وتنص الخطة العربية وفقا للوزير على أن تتولى لجنة فلسطينية مستقلة مكونة من 15 عضوا مستقلين لا ينتمون إلى أي حركة أو فصيل، الإدارة المدنية في قطاع غزة لمدة ستة أشهر. بعد هذه الفترة، ستتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة القطاع، دون السماح لأي حركة أو فصيل معين بالسيطرة أو التأثير. الاتجاه الحالي هو الترويج لنشر قوة عسكرية دولية تابعة للأمم المتحدة، من أجل الحفاظ على النظام والاستقرار في المنطقة.

وتطرق عبد العاطي الى الأحداث في لبنان وقال إنه "في الساحة اللبنانية نشهد تصعيداً خطيراً من جانب إسرائيل في جنوب لبنان، وهذه الخطوات تهدد بتوسيع الصراع الإقليمي. وندعو إسرائيل إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701". وشدد على أن "التوترات في البحر الأحمر تسبب أضراراً جسيمة ولا تخدم مصالح أي من الجانبين".