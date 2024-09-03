كيف تحول مسعف قتالي سابق لدى حزب الله لعميل للموساد ؟

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم (الثلاثاء)، أن محمد س. وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاماً من سكان قرية الطيري جنوب لبنان متهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد.

اعتقل محمد س. في شباط/فبراير الماضي، بعد أن تم تجنيده عبر الفيسبوك من قبل الموساد، وذكر أيضًا أنه أثناء عمله في الموساد، كان عاطلاً عن العمل.وعمل قبل ذلك كممرض في أحد المستشفيات جنوب لبنان وقبل ذلك خدم أيضًا في حزب الله كمسعف قتالي.

وُزعم أيضا أن الموساد تواصل مع محمد عبر الفيسبوك تحت مظلة منظمة إنسانية. واضافة لذلك، تم التأكيد بأن محمد ادرك على مر الزمن أنه كان يعمل لصالح الموساد مقابل المال، وطلب منه في البداية تقديم تقارير تحتوي على معلومات عن محلات معينة في مدن صور والنبطية.

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كما تبين من التحقيقات مع محمد أنه قدم معلومات لمشغليه بشأن مراكز حزب الله في قرية الخرايب شمال شرق مدينة صور. كما ذكر محمد في تحقيقاته أن مشغليه طلبوا منه الانتقال إلى الضاحية في بيروت للعمل ممرضاً في أحد المستشفيات هناك - لكنه رفض، فطلب منه مشغلوه الانتقال إلى قرية ميس الجبل في جنوب لبنان، والعمل كممرض في المستشفى هناك.

بعد اندلاع الحرب، طلب الموساد من محمد تصوير المحلات التجارية في قرية الخرايب وتقديم تفاصيل عن نقاط التفتيش في جنوب لبنان التابعة لقوات الأمن اللبنانية واليونيفيل وحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن محمد اتهمته المحكمة اللبنانية بالاتصال بالموساد وتقديم معلومات أمنية وعسكرية مقابل أموال، ومن المتوقع أن تتراوح عقوبته بين ثلاث و15 سنة في السجن.

ويشار الى أنه أفيد اليوم أن المواطن التركي لريدين ركسبي تم اعتقاله ومحاكمته من قبل السلطات في بلاده بعد الاشتباه به في "إدارة الشبكة المالية" للموساد.