تقرير: حماس والصليب الأحمر سيدخلان الشجاعية للبحث عن جثامين المختطفين
• ترامب: ضغطتُ على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار. • الوسيط بحبح: الإدارة الأمريكية لا تقبل إلا بنزع حماس لأسلحتها الثقيلة. • آخر المستجدات.
أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي صباح اليوم (الإثنين) أن الجثامين التي أعيدت إلى إسرائيل هي للواء احتياط أسّاف حمّامي، والرقيب أول عوز دانيال، والمقدم عومر ناتورة. من جهته، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه اضطر للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار. وأضاف الوسيط الأمريكي أن الإدارة الأمريكية مستعدة لقبول انسحاب حماس من أسلحتها الثقيلة فقط.
تقرير من قطاع غزة: مقتل فلسطينيين اثنين في منطقة رفح
قُتل فلسطينيان برصاص في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت التقارير مساء اليوم.
رئيس وزراء قطر: "نعمل على تفويض واضح للقوات الدولية في غزة"
أوضح رئيس الوزراء القطري أن العمل جارٍ مع الولايات المتحدة لتحديد صلاحيات واضحة للقوات الدولية المشاركة في غزة، لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين دون أن يشكل أي طرف تهديدًا للآخر.
تقارير من غزة: هجومان في منطقة خانيونس
رئيس الأركان الإسرائيلي عن قوات الاحتياط/ "تصرفتم بمثالية – إنجازات غير مسبوقة في عدة ساحات"
في افتتاح مؤتمر لقادة الوحدات القتالية الاحتياطية، أشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية ايال زامير إلى أن منظومة الاحتياط لم تُفعل من قبل لفترة طويلة بهذا الشكل، مع إشراك عدة ساحات ودفع ثمن باهظ من حيث القتلى والإصابات الجسدية والنفسية. وأضاف رئيس الأركان: "نحن في مرحلة انتقالية حاسمة وتحوّل نظامي – لسنا في حرب كاملة ولا في روتين عادي – ونصل إلى هذه المرحلة بقوة هائلة وإنجازات غير مسبوقة متعددة الساحات".
حماس والصليب الأحمر يبدآن عمليات بحث عن جثث مختطفين في حي شجاعية بغزة
أفاد تقرير لقناة "العرَبي" القطرية بأن فرق من حركة حماس والصليب الأحمر الدولي من المتوقع أن تدخل حي شجاعية في مدينة غزة للبحث عن جثث مختطفين
الوسيط الأمريكي: حماس مستعدة للتخلي عن أسلحتها الثقيلة في غزة
قال الوسيط الأمريكي بشارَة بحبح، المسؤول عن تسهيل اتفاق وقف الحرب في غزة، في مقابلة مع صحيفة "أالشرق الأوسط" السعودية، إن حركة حماس أبدت استعدادها للتخلي عن أسلحتها الثقيلة. وأضاف بحبح، الذي ينحدر من أصل فلسطيني، أن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوه بأن واشنطن مستعدة للموافقة على الاتفاق شرط أن يشمل هذا الالتزام فقط. وأوضح أن المنظمة أعلنت التزامها بعدم تطوير أو تهريب الأسلحة الثقيلة إلى القطاع.
إسرائيل تستعيد جثامين ثلاثة من الجنود المخطوفين من غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم أن الجثامين التي أعيدت مساء أمس من قطاع غزة تعود إلى كل من العميد أساف حمامي، والرقيب الأول عوز دانييل، والنقيب عومر ناتورا. وقد اكتمل إجراء التعرف على هوياتهم وأُبلغت أسرهم بالخبر.
ترامب يكشف عن ضغوطه على نتنياهو لإقرار وقف إطلاق النار في غزة
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، بأنه اضطر للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال ترامب: "أنا أعمل معه بشكل جيد جدًا، ولكن كان عليّ دفعه قليلًا، وقد أنجزت المهمة بنجاح".