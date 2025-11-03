الوسيط الأمريكي: حماس مستعدة للتخلي عن أسلحتها الثقيلة في غزة

قال الوسيط الأمريكي بشارَة بحبح، المسؤول عن تسهيل اتفاق وقف الحرب في غزة، في مقابلة مع صحيفة "أالشرق الأوسط" السعودية، إن حركة حماس أبدت استعدادها للتخلي عن أسلحتها الثقيلة. وأضاف بحبح، الذي ينحدر من أصل فلسطيني، أن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوه بأن واشنطن مستعدة للموافقة على الاتفاق شرط أن يشمل هذا الالتزام فقط. وأوضح أن المنظمة أعلنت التزامها بعدم تطوير أو تهريب الأسلحة الثقيلة إلى القطاع.