"انفجرت أجهزة قرب حسن نصر الله"||مقابلة مطولة مع وكلاء الموساد ممن خططوا لعملية تفجير أجهزة اتصال حزب الله

أجري في الولايات المتحدة، الليلة (الاثنين) مقابلة مع اثنين من عملاء الموساد الذين خططوا لعملية "عملية البيجر"، حيث تحدثوا عن الفترة التي خططوا فيها للعملية، ووصفوا كيف أقنعوا حزب الله بشراء الأجهزة، وحتى وهددوا بأن هناك أيضًا خططًا لاحقة. وأضافوا: "لم يكن الهدف قتل عناصر حزب الله، فهم الآن دليل حي: لا تعبثوا معنا".

وأجريت المقابلة مع الاثنين في برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS وهما ملثمان وتم تغيير أصواتهما وتحت أسماء مستعارة - مايكل وجبرئيل. وبحسب أحدهم، يمكن استخدام الطلبيات كسلاح "مثل رصاصة بندقية أو صاروخ أو قنبلة هاون. وهناك قنبلة داخل البطارية". ثم أوضح أن القنبلة تم تصنيعها في إسرائيل من قبل الموساد، وأن أجهزة البيجر التي تم بيعها لحزب الله تم إدخالها في سترة عملياتية لعناصر حزب الله- قرب القلب.

وذكرت المذيعة ليزلي ستال أن حزب الله اشترى أكثر من 16 ألف جهاز اتصال، وسألت كيف أقنع الموساد المنظمة المسلحة بشراء الأجهزة. أجاب الوكلاء: "لقد حصلوا على سعر جيد" وتابع "لم يعلموا أنهم كانوا يشترونها من إسرائيل - "لدينا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات لإنشاء شركات أجنبية ليس لها أي صلة بإسرائيل".

وأوضح مايكل أن "شركات وهمية، وشركات وهمية أخرى، حتى تؤثر على سلسلة التوريد لصالحنا" وتابع "نحن نخلق عالمًا من التنكر والتظاهر- نحن شركة إنتاج عالمية. نحن نكتب السيناريو، ونحن المخرجون، ونحن المنتجون، ونحن الممثلون الرئيسيون، والعالم هو مسرحنا".

لاحقًا، قال غابرئيل إنه من أجل تحويل جهاز الاتصال إلى قنبلة، كان عليهم تكبيره. أجرى الموساد اختبارات لضبط وزن المادة المتفجرة اللازمة لضرب عنصر حزب الله الذي يحمل الجهاز، ولكن ليس الشخص الذي بجانبه. وأشار غابرئيل: "إذا ضغطنا على الزر، فإن الشخص الوحيد الذي سيصاب هو العنصر نفسه. وحتى لو كانت زوجته أو ابنته بجانبه فقط، فهو الوحيد الذي سيصاب. لقد تم فحص كل شيء عدة مرات".

وقال غابرئيل إن الأمر استغرق أسبوعين لإقناع المدير بتنفيذ الفكرة. يتذكر قائلاً: "لقد أخبرنا أنه من المستحيل أن يشتري أي شخص مثل هذا الجهاز الكبير". وأوضحت ستال في المقابلة أن الموساد نشر مذكرات الطلبيات على موقع يوتيوب بمساعدة إعلانات وهمية وقدمها على أنها محصنة ومقاومة للغبار وذات عمر بطارية طويل. ويقول غابرئيل: "نقوم بصناعة الأفلام الدعائية ونرفعها على الإنترنت، وقد أصبح المنتج الأفضل في مجال أجهزة البيجر في العالم".

الشركة التايوانية التي تم شراء أجهزة البيجر منها تسمى "Gold Apollo"، وأشار غابرئيل إلى أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة لم يكن لديهم أي فكرة عن أنهم يعملون مع الموساد. وأوضح: "عندما يشترون منا، ليس لديهم أي فكرة أنهم يشترون من الموساد. لقد فعلنا ذلك كما في ’عرض ترومان’، كل شيء نتحكم فيه خلف الكواليس" وأوضح "في تجربتهم، كان كل شيء طبيعيًا، وكان كل شيء يسير بصورة جيدة بنسبة 100٪ بما في ذلك رجال الأعمال والتسويق والمهندسين وصالة العرض وكل شيء."

وبحسب ستال، فإن الموساد استأجر البائعة التي اعتاد حزب الله العمل معها في الماضي. عرضت عليهم الشحنة الأولى من أجهزة الاتصال كتحديث "مجاني". وبحلول سبتمبر/أيلول 2024، كان لدى حزب الله 5000 جهاز في جيوبه.

وقالت ستال أيضًا إن الموساد اختبر نغمات الرنين، من أجل العثور على صوت يبدو عاجلاً بما فيه الكفاية ويجبر الشخص الذي يحمل الجهاز على إخراجه من جيبه، ووفقًا لها، يستغرق الأمر 7 ثوانٍ في المتوسط من قبل الشخص لإخراج الجهاز من جيوبهم. ثم ذكرت الرسالة المشفرة التي تلقاها رجال حزب الله، وأنه من أجل فتحها لا بد من الضغط على زرين في الوقت نفسه، بحيث يمسكون الجهاز بكلتا يديهم من أجل قراءته. وافق غابرئيل على أن هذا هو الهدف، لكنه شدد على أنه في كلتا الحالتين فإن الجهاز سوف ينفجر.

AP

وأوضح أحد العملاء أن "الهدف لم يكن قتل عناصر حزب الله. إذا مات، فإنه يموت - ولكن إذا أصيب، عليك أن تأخذه إلى المستشفى، وتعالجه. عليك أن تستثمر الأموال والجهود". "وهؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم أيدي ولا عيون هم دليل حي ويسير في لبنان - لا تعبثوا معنا. إنهم دليل على تفوقنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

وبعد يومين، ألقى الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، كلمة. وبحسب غابرئيل، كان بإمكانكم أن تروا في عينيه أنه قد هُزِم. وأضاف: " جنوده رأوه يخطب وشاهدوا قائدا محطما، وكانت هذه نقطة التحول في الحرب". "عندما قمنا بتفعيل القنابل، كان هناك العديد من الأشخاص بالقرب من نصر الله وانفجرت أجهزتهم، وشاهدهم ينهارون".

وقال مايكل: "في اليوم التالي لانفجار جهازي البيجر، كان الناس خائفين من تشغيل مكيفات الهواء في لبنان لأنهم كانوا خائفين من انفجارها". "نريدهم أن يشعروا بالضعف. لا يمكننا استخدام أجهزة البيجر مرة أخرى، لأننا قمنا بذلك بالفعل، لكننا انتقلنا بالفعل إلى الشيء التالي - وسيتعين عليهم الاستمرار في محاولة تخمين ما هو ذلك"