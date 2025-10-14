ترامب يهدد حماس :"إذا لم تنزع سلاحها، سننزعه نحن، ربما بعنف"

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا شديدا لحماس، في إطار تصريحاته بشأن عملية نزع سلاح الحركة المتوقع وفقًا لاتفاق إنهاء الحرب. وأكد ترامب أنه إذا لم تتخذ حماس خطوات ملموسة لنزع سلاحها، فإن الولايات المتحدة ستجبرها على ذلك بنفسها.

وقال ترامب: "إذا لم تنزع حماس سلاحها، فنحن سننزع سلاحها. إنهم يعلمون أنني لا أتهاون". وأضاف أن حماس فككت وأعدمت بالفعل عدة عصابات في غزة - وهي جماعات تزعم الحركة أنها تعاونت مع إسرائيل - وأوضح أن هذه الخطوة لن تردع واشنطن. وقال: "فككت حماس عدة عصابات في غزة. عصابات سيئة للغاية. لم يزعجني ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثات مباشرة مع ممثلي حماس حول هذه القضية. وأكد: "تحدثت إلى حماس وأخبرتهم أنهم سينزعون سلاحهم، وقالوا إنهم سيفعلون ذلك. إذا لم ينزعوا سلاحهم، فسننزع سلاحهم، وقد يتم ذلك بعنف".

وعندما سئل عما إذا كان تعهد حماس بنزع السلاح قد نقل إليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أجاب: "مباشرة - من خلال رجالي، على أعلى المستويات".