بايدن عن مفاوضات صفقة المختطفين: "المحادثات جارية، لن نستسلم - هذا ممكن"

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن الليلة (الاثنين) إلى المفاوضات بشأن صفقة الرهائن وأوضح أن "المحادثات لا تزال جارية، نحن لا نستسلم، هذا ممكن".

في غضون ذلك ، سُئلت نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال الليل خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا، عما إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار.

وردت هاريس: "لن أتحدث نيابة عنه، لكن يمكنني القول إن الاتصالات مستمرة".وتابعت: "نحن لا نستسلم وسنواصل العمل الجاد على هذا الأمر. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار ويجب أن نطلق سراح جميع المختطفين".

AP Photo/Susan Walsh

وأشار نتنياهو أمس إلى المحادثات التي جرت خلال جلسة مجلس الوزراء وقال: "إننا نجري مفاوضات، وليس وساطة. والمبادئ التي وضعناها ضرورية لأمن إسرائيل، وهناك أشياء لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها".

أضاف: "هذه المبادئ - وأكرر - تتماشى مع خطة 27 مايو/أيار، الذي حظي بدعم أميركي. وأود أن أؤكد مرة أخرى: حماس، حتى هذه اللحظة، متمسكة برفضها. ولم ترسل حتى ممثلا في محادثات الدوحة، لذلك فإن الضغط يجب أن يوجه إلى حماس والسنوار، وليس إلى الحكومة الإسرائيلية. الضغط العسكري القوي، والضغط السياسي القوي، هو السبيل لتحقيق الإفراج عن مختطفينا".