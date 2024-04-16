مقتل القيادي في حزب الله إسماعيل يوسف باز بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

أدت غارة إسرائيلية استهدفت مركبة ظهر الاثنين في عين بعال جنوب لبنان الى مقتل القيادي في حزب الله أبو جعفر باز وفقا لما نقلته مصادر إعلامية والتي أشارت الى أنه قائد ميداني كبير في حزب الله ، في حين أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال إسماعيل يوسف باز قائد منطقة الشاطئ في حزب الله في غارة طائرة مسيرة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في عين بعال، ووفقا لبيان حزب الله باز من بلدة الشهابية جنوب لبنان والملقب أبو جعفر.

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ووفقا لبيان الجيش شغل إسماعيل بمنصب مسؤول كبير في الذراع العسكرية لحزب الله بعدة مناصب، درجته الحالية تعادل درجة عميد.في إطار منصبه شغل على الدفع والتخطيط لإطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للمدرعات تجاه دولة إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان، أيضا خلال فترة الحرب نظم وخطط عمليات مسلحة مختلفة.

وأفادت قناة الحدث السعودية بوقت سابق عن مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف السيارة في عين بعال والتي نفذت باستخدام طائرة مسيرة إسرائيلية.

في حين نقلت صحيفة الأخيار" عن مصادر خاصة أن المسيرة القت صاروخا باتجاه السيارة التي كانت متوجهة من عيتيت الى عين بعال، ما أسفر عن مقتل سائقها الذي لم يكن برفقته أحد في حين أن الجريحان أصيبا بعد تواجدهما بموقع مجاور لموقع الغارة حيث يعملان هناك.

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