مقتل القيادي في حزب الله إسماعيل يوسف باز بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

أدت غارة إسرائيلية استهدفت مركبة ظهر الاثنين في عين بعال جنوب لبنان الى مقتل القيادي في حزب الله أبو جعفر باز وفقا لما نقلته مصادر إعلامية والتي أشارت الى أنه قائد ميداني كبير في حزب الله ، في حين أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال إسماعيل يوسف باز قائد منطقة الشاطئ في حزب الله في غارة طائرة مسيرة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في عين بعال، ووفقا لبيان حزب الله باز من بلدة الشهابية جنوب لبنان والملقب أبو جعفر.

