الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بتحطم مروحية في رفح وإصابة سبعة آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين في تحطم مروحية "ينشوف" في غزة. سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقت لاحق اليوم (الأربعاء) نشر أسماء قتلى حادث تحطم المروحية وهم لرقيب دانييل ألوش (37 عاما) من تل أبيب والرقيب توم إيش شالوم. 38 سنة من ’نيس هاريم’. خدم الاثنان كمقاتلين في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة 669.

وأصيب في نفس الحادثة بجروح خطيرة طيار إحتياط وميكانيكي طائرات في سرب "طيور الصحراء" (123)، وطبيب احتياط ومقاتل احتياط من وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة 669، كما أصيب بجروح متوسطة، طبيب احتياط مقاتل بالوحدة التكتيكية للانقاذ 669 و، وميكانيكي جوي في الاحتياط في سرب "طيور الصحراء" (123).

27A

كما أصيب مقاتل من لواء الهندسة 710، سلاح الهندسة القتالية بصورة خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة، ونقل جميع الجرحى لتلقي العلاج في المستشفى وتم تبليغ عائلاتهم.

وخلال الليل، تحطمت مروحية من طراز "ينشوف" (يو إتش-60 بلاك هوك) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة رفح أثناء هبوطها، في إطار مهمة إخلاء أحد المقاتلين المصابين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات. وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث لم يكن ناجماً عن نيران معادية.

ونتيجة لتحطم المروحية، كما أفيد، قُتل جنديين في الجيش الإسرائيلي، وتم إبلاغ عائلتيهما، وأدى الحادث إلى إصابة سبعة مقاتلين آخرين بأشكالهم مختلفة، ونقلوا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات وكذلك تم إبلاغ عائلاتهم.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق. ولم يطرأ أي تغيير على النشاط العملياتي للقوات الجوية. وعقب الحادث، قام قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار، بتعيين لجنة تحقيق عسكرية حتى تقوم بفحص ملابسات الحادث.