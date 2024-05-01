أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بالعربية، اللفتنانت كولونيل أفيحاي أدرعي، رسالة ظهر اليوم (الأربعاء) إلى سكان مدينة رفح أبلغ فيها عن توسيع "المنطقة الإنسانية" المخصصة لسكانها وللنازحين الذين قدموا إليها بعد وصولهم إليها قسرًا خلال الحرب الدائرة في غزة منذ ما يزيد عن ستة أشهر، وفق النشر في واينت.

وقال المقدم أدرعي: "ضمن الجهود الإنسانية المنفذة في قطاع غزة، عملنا على توسيع المناطق الإنسانية المخصصة في غزة والواقعة بين منطقة المواصي وخانيونس، والتي ستتدفق إليها المساعدات الإنسانية، كما قمنا بتنسيق إصلاح خطوط المياه في منطقة بني سهيلا".

وأضاف المتحدث: "بالإضافة إلى قتال حماس والاستمرار في تفكيكها، فإننا نواصل بذل جهود إنسانية مكثفة لتحسين الوضع الإنساني داخل قطاع غزة لأن حربنا هي ضد حماس، وليس ضد سكان غزة".

أثارت التصريحات المتلاحقة حول عملية برية حتمية في رفح الكثير من القلق والردود المنددة سواء من الولايات المتحدة أو من الدول العربية الموقعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل في إشارة إلى مصر والأردن. وترجع المخاوف لكون المدينة مكتظة بالنازحين وسط ظروف إنسانية شديدة القسوة في ضوء استمرار العمليات الجوية وشح المساعدات. لكن تحولا طرأ بعد حادث مقتل عمال الإغاثة الدوليين خطأ بنيران الجيش الإسرائيلي فقد تمت مطالبة إسرائيل بتحسين تدفق المساعدات.

ووصل اليوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى معبر كرم أبو سالم برفقة وزير الأمن يوآف غالانت للتأكد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تم الإعلان مساء اليوم عن فتح معبر إيرز (شمال القطاع) أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر.

صرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم أن إجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق أخرى في قطاع غزة قد يستغرق 10 أيام على الأقل في حين أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن إجلاء السكان في رفح قد يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

AP Photo/Mohammed Dahman

ووفقا للتقرير، فإن بعض النازحين المقيمين في رفح قالوا إنهم يفضلون الموت في خيامهم ومنازلهم ويرفضون الإخلاء إلى مكان آخر في القطاع. وجاء في بيان نشره سكان المدينة أن "المدينة ستشهد مجزرة غير مسبوقة بحق مئات الآلاف من سكانها في حال نفذت إسرائيل خطتها ودخلت رفح". "ندعو العالم إلى حماية المواطنين في واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم".

وبالرغم مما ذكر، فقد أبلغ اليوم بلينكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة تعارض عملية في رفح. وأضاف في سياق زيارته لإسرائيل اليوم ولقائه كبار قادتها أنه "لم تُعرض علينا خطة إنسانية لرفح وبالتالي لا يمكننا دعم عملية عسكرية".

بلينكن الذي أنهى جولة شرق أوسطية شملت السعودية والأردن وإسرائيل في محاولة للضغط باتجاه تغليب فرص التوصل إلى صفقة وضعت خطوطها العريضة على الطاولة أمام حماس قال بهذا الصدد: "إسرائيل قدمت على الطاولة تنازلات مهمة وكشفت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق".

ويترقب العالم رد حماس على المقترح المصري فيما تتردد في الأجواء أصداء تهديد نتنياهو: "من غير الوارد الاستسلام لحماس وإنهاء الحرب، والجيش الإسرائيلي سيدخل رفح بصفقة أو بدونها".