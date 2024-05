إسرائيل تعلن إجراءاتها ضد إسبانيا بعد قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي فرض عقوبات على إسبانيا التي تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن بين الإجراءات المتخذة، منع القنصلية الإسبانية في إسرائيل من تقديم الخدمات لسكان السلطة الفلسطينية.

وكتب يسرائيل كاتس في رسالة بعث بها اليوم الاثنين إلى السفارة الإسبانية في إسرائيل، "ردًا على قرار الحكومة الإسبانية الاعتراف بدولة فلسطين، وبعد عدة أشهر من التحريض على الكراهية والتصريحات المعادية للسامية من قبل كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية، بدءًا من نائبة رئيس الوزراء الوزيرة يولاندا دياز، نود أن نبلغ السفارة أن القنصلية العامة لإسبانيا في القدس مخولة الآن فقط بتقديم الخدمات القنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس، وأنها لم تعد مخولة بتقديم الخدمات لسكان السلطة الفلسطينية الذين يعيشون في العاصمة".

وأضاف الوزير، "لن نقبل أي انتهاك لسيادة إسرائيل وأمنها. وكل من يكافئ حماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية لن يكون له أي اتصال مع الفلسطينيين"، مؤكدا: "لن يجبرنا أحد على التحول أو يهدد وجودنا. ومن يؤذينا نؤذيه".

وأوضح الوزير أن التوجيه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، وهدد باتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتم احترام هذا القرار.

