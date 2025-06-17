العاهل الأردني يهاجم إٍسرائيل: تصرفات إسرائيل خطر على الناس في جميع أنحاء العالم

العاهل الأردني يدعو أوروبا إلى المساعدة في تطوير الشرق الأوسط، مُعلنًا أن على رؤساء دول القارة اتخاذ "إجراءات حاسمة ومنسقة"

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في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.
في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.Yousef Allan/The Royal Hashemite Court via AP, File

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هاجم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الثلاثاء) إسرائيل بشدة على خلفية أنشطتها العسكرية في إيران وغزة.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، قال العاهل الأردني: "الآن، ومع توسع إسرائيل في هجومها، بما في ذلك إيران، ليس من الواضح أين ستنتهي ساحة المعركة هذه، وهذا خطر على الناس في كل مكان في العالم".

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قال العاهل الأردني: "الفلسطينيون، كسائر الشعوب، الحق في السيادة والأمن، وأيضا، الحق في دولة. ما يحدث في غزة اليوم يدحض القيم الدولية والمعايير الأخلاقية وقيمنا المشتركة. نشهد جريمة تلو الأخرى في الضفة الغربية، حيث يتفاقم الوضع يومًا بعد يوم".

وفي ختام كلمته، دعا العاهل الأردني أوروبا إلى المساعدة في تطوير الشرق الأوسط، مُعلنًا أن على رؤساء دول القارة اتخاذ "إجراءات حاسمة ومنسقة" لضمان الأمن العالمي.

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