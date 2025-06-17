العاهل الأردني يهاجم إٍسرائيل: تصرفات إسرائيل خطر على الناس في جميع أنحاء العالم

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هاجم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الثلاثاء) إسرائيل بشدة على خلفية أنشطتها العسكرية في إيران وغزة.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، قال العاهل الأردني: "الآن، ومع توسع إسرائيل في هجومها، بما في ذلك إيران، ليس من الواضح أين ستنتهي ساحة المعركة هذه، وهذا خطر على الناس في كل مكان في العالم".

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، قال العاهل الأردني: "الفلسطينيون، كسائر الشعوب، الحق في السيادة والأمن، وأيضا، الحق في دولة. ما يحدث في غزة اليوم يدحض القيم الدولية والمعايير الأخلاقية وقيمنا المشتركة. نشهد جريمة تلو الأخرى في الضفة الغربية، حيث يتفاقم الوضع يومًا بعد يوم".

وفي ختام كلمته، دعا العاهل الأردني أوروبا إلى المساعدة في تطوير الشرق الأوسط، مُعلنًا أن على رؤساء دول القارة اتخاذ "إجراءات حاسمة ومنسقة" لضمان الأمن العالمي.