الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في هجوم شنته حماس على دبابة في مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل أربعة جنود مدرعات في هجوم شنته حركة حماس على دبابة في مدينة غزة شمال قطاع غزة. ألقى عناصر حماس عبوة ناسفة على دبابة كانت متوقفة خارج موقع الحراسة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، مما أسفر عن مقتل طاقمها وإصابة جندي آخر. هؤلاء الجنود من اللواء 401 المدرع النظامي. وقد تم الكشف عن هويات ثلاثة من القتلى: الرقيب أوري لاميد (20 عامًا) ، والرقيب غادي كوتال (20 عامًا) ، والرقيب عاميت أرييه ريغيف (19 عامًا) .