الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود في هجوم شنته حماس على دبابة في مدينة غزة
نتنياهو في موقع العملية في القدس: "نحن في حرب شديدة ضد الإرهاب" • ترامب عن المحادثات للصفقة: "هناك تطورات إيجابية جداً" • تحديثات مستمرة
اليوم الـ703 للحرب: دوت صفارات الإنذار اليوم (الاثنين) في منطقة وادي العربة بسبب تسلل طائرة معادية أطلقت من اليمن. لاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ثلاثة مسيّرات أُطلقت من اليمن. في المجمل، تم اعتراض أربع مسيّرات أُطلقت نحو المنطقة خلال اليوم. قُتل ستة أشخاص في هجوم إطلاق نار عند مفترق رموت في القدس، وتم تصفية المنفذين الاثنين، وهما من سكان القرى غرب القدس، في مكان الحادث.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل أربعة جنود مدرعات في هجوم شنته حركة حماس على دبابة في مدينة غزة شمال قطاع غزة. ألقى عناصر حماس عبوة ناسفة على دبابة كانت متوقفة خارج موقع الحراسة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، مما أسفر عن مقتل طاقمها وإصابة جندي آخر. هؤلاء الجنود من اللواء 401 المدرع النظامي. وقد تم الكشف عن هويات ثلاثة من القتلى: الرقيب أوري لاميد (20 عامًا) ، والرقيب غادي كوتال (20 عامًا) ، والرقيب عاميت أرييه ريغيف (19 عامًا) .
نشر أول: على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصفقة مختطفين وإنهاء الحرب، صرّح مسؤول إسرائيلي مطلع لـ i24NEWS أن توقيت المقترح مرتبط أيضًا بالتحركات السياسية المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر. في ذلك الوقت، ستعلن عدد من الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطينية، ويهدف اقتراح الرئيس، من بين أمور أخرى، إلى المساعدة في وقف هذه الخطوة.
مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS: "اقتراح ترامب لصفقة المختطفين يهدف إلى المساعدة في وقف التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية"
ترامب يتحدث عن مفاوضات الاتفاق: "هذه مشكلة نريد حلها للشرق الأوسط، ولإسرائيل، وللجميع. هذه مشكلة سنحلها. لديهم مختطفين، ربما أقل من 20 منهم على قيد الحياة. ورغم أنهم صغار السن في الغالب، إلا أنهم في ظل هذا الوضع يميلون للموت". ومع ذلك، أكد قائلاً: "أنا واثق من قدرتنا على إطلاق سراح الجميع"
ذكرت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مصدر أمني أن خمسة عناصر من حزب الله قتلوا في غارات إسرائيلية في وقت سابق اليوم في منطقة الحرمل شمال شرقي لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مبنىً شاهقًا في مدينة غزة كانت تستخدمه حماس. كان المسلحون قد نصبوا مسبقًا معدات لجمع المعلومات الاستخبارية وعبوات ناسفة ونقاط مراقبة في المبنى. قبل الهجوم، اتُخذت إجراءات للحد من احتمال إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك تحذير السكان واستخدام أسلحة دقيقة
وزير الأمن كاتس: ستكون للهجوم عواقب وخيمة وواسعة النطاق. وكما هزمنا الإرهاب الفلسطيني في شمال السامرة (شمال الضفة)، سنفعل الشيء نفسه قريبًا في معسكرات إرهابية أخرى. أشاطر عائلات الضحايا أحزانهم، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".
خلال نصف ساعة: اعترض سلاح الجو ثلاث طائرات مسيرة. وفعّلت أجهزة الإنذار في منطقة وادي عربة. ولم تقع إصابات أو أضرار. كما اعترضت طائرة أخرى ولم تُفعّل أي إنذارات وفقًا للسياسة المتبعة. وفي وقت سابق، اعترضت طائرة مسيرة رابعة في منطقة وادي عربة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً تابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللبناني، بما في ذلك معسكرات عسكرية لقوة "رضوان"، حيث تم تحديد هوية المسلحين ومخازن الأسلحة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
أنباء عن هجمات في منطقة الحرمل بجنوب لبنان
