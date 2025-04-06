تغطية متواصلة|| إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه جنوب إسرائيل
تقرير سعودي: نائب مبعوث ترامب أبلغ لبنان باستحالة بقاء السلاح في يد حزب الله •الجيش الإسرائيلي يشن موجة هجمات وسط قطاع غزة •عائلة مختطف إسرائيلي: "زعماء العالم – لا تقفوا مكتوفي الأيدي"
اليوم الـ 548 للحرب: نشر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) توثيقًا لحظات اعتراض الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها فوق البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي. عائلة المختطف بار كوبرشتاين بعد نشر رسالة الحياة منه: "القلب مكسور، نتوجه إلى زعماء العالم – لا تقفوا مكتوفي الأيدي". تقرير في "الحدث": نائبة ستيف ويتكوف أبلغت الزعماء اللبنانيين أن الوضع الذي يتواجد فيه سلاح حزب الله مستحيل.
سماع دوي إنفجارات في العاصمة دمشق.. ورحلات سياحية إسرائيلية داخل الجولان السوري خلال عيد الفصح
إضراب عالمي غدا الإثنين للمطالبة بوقف الإبادة في غزة
إطلاق ما بين 6 حتى صواريخ من غزة تجاه إسرائيل
إنطلاق صافرات التحذير من الصواريخ في منطقة أشدود جنوب إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يعلن أن الأمر قيد الفحص.
قائد الجيش الإسرائيلي في تقييم الوضع على الحدود اللبنانية: "نواصل المعركة بالمبادرة والهجوم"
وأبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان اللواء إيال زمير أجرى تقييما للوضع على الحدود اللبنانية قبل عيد الفصح، إلى جانب قائد القيادة الشمالية العقيد أوري جوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم يوفال غاز وقادة آخرين. وفي إطار الزيارة، قال رئيس الأركان "إننا نواصل الحرب لتعزيز الدفاع مع إظهار المبادرة والهجمات". وتوجه زمير إلى جنود الاحتياط وقال: "إذا كان هناك شيء رائع في شعب إسرائيل، فهو أنتم. وسنفعل كل شيء لتعزيز نظام الاحتياط في جميع السياقات".