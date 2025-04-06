قائد الجيش الإسرائيلي في تقييم الوضع على الحدود اللبنانية: "نواصل المعركة بالمبادرة والهجوم"

وأبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان اللواء إيال زمير أجرى تقييما للوضع على الحدود اللبنانية قبل عيد الفصح، إلى جانب قائد القيادة الشمالية العقيد أوري جوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم يوفال غاز وقادة آخرين. وفي إطار الزيارة، قال رئيس الأركان "إننا نواصل الحرب لتعزيز الدفاع مع إظهار المبادرة والهجمات". وتوجه زمير إلى جنود الاحتياط وقال: "إذا كان هناك شيء رائع في شعب إسرائيل، فهو أنتم. وسنفعل كل شيء لتعزيز نظام الاحتياط في جميع السياقات".