المختطفة دانييلا جلبوع بأول إشارة حياة لها من الأسر:"افعلوا ما بوسعكم لإعادتي وأنا على قيد الحياة"

وافقت عائلة المختطفة الإسرائيلية دانييلا جلبوع، التي اختطفت من قاعدة ناحال عوز في السابع من أكتوبر، صباح اليوم (الثلاثاء)، على نشر شريط فيديو صورته حركة حماس في شهر كانون ثاني/يناير الماضي. وفي الفيديو، تهاجم دانييلا الحكومة بشدة. ومن المحادثات مع عائلتها، كان من الواضح الارتياح لرؤيتهم وجهها في الفيديو.

وقالت جلبوع"أين كنتم في 7 أكتوبر عندما تم اختطافي من سريري؟ أين أنتم الآن؟ لماذا أشعر، كجندية وهبت مائة بالمائة من نفسها للوطن وقدمت خدمة صعبة كما في غلاف غزة، بأنني مهجورة ومتروكة من جانبكم؟ استجمعوا قواكم حكومتي العزيزة، وابدأوا العمل بشكل صحيح لإعادتنا جميعًا إلى الوطن، طالما أننا على قيد الحياة"

وقالت أيضًا في الفيديو: "لا أحتاج إلى أي طعام، أو مال، أو ملابس، أو أي شيء، فقط أن تعيدونا إلى المنزل أحياء. وأنتم، عائلتي، أفتقدكم كثيرًا وأحبكم - أمي، أبي، نوني، روعيكو، أطلب منك أن تكونوا أقوياء وتفعلوا كل ما في وسعكم لإعادتي إلى المنزل، بينما لا أزال على قيد الحياة".