السنوار يعتبر مقتل المدنيين في غزة "تضحيات ضرورية" ويقول: "لدينا الإسرائيليين حيث نريدهم"

السنوار لهنية بعد مقتل أبنائه في غارة إسرائيلية: "إن موتهم ومقتل الفلسطينيين الآخرين سيبث الحياة في عروق هذه الأمة، ويدفعها نحو الارتقاء إلى مستوى أعلى من مجدها وشرفها"

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في هذه الصورة الأرشيفية التي تم التقاطها في 1 مايو، 2017، يظهر زعيم غزة، يحيى السنوار، على اليسار، وهو يحمل ابنه إبراهيم، ويجلس بجوار إسماعيل هنية، على اليمين،
في هذه الصورة الأرشيفية التي تم التقاطها في 1 مايو، 2017، يظهر زعيم غزة، يحيى السنوار، على اليسار، وهو يحمل ابنه إبراهيم، ويجلس بجوار إسماعيل هنية، على اليمين،AP Photo/Adel Hana, File

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن رسائل بعث بها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إلى أعضاء المكتب السياسي في الخارج وإلى الوسطاء تشير فحواها إلى أنه يعتبر سقوط المدنيين في غزة أمر يصب في مصلحة القضية الفلسطينية في نهاية الأمر وفي مصلحة حماس بالجملة. 

وكشفت إحدى الرسائل عن قول السنوار في معرض رده على ضغوط الوسطاء بشأن إبرام صفقة لوقف إطلاق النار: "لدينا الإسرائيليين حيث نريدهم" في إشارة إلى بطاقة قوة بيد الفصائل الفلسطينية المقاتلة.

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كما تم تسليط الضوء على تصريحات سابقة للسنوار أدلى بها في 11 نيسان/أبريل الماضي خلال تعزيته رئيس مكتب الحركة السياسي إسماعيل هنية على ضوء اغتيال إسرائيل ثلاثة من أبنائه، حيث قال: " إن موتهم ومقتل الفلسطينيين الآخرين سيبث الحياة في عروق هذه الأمة، ويدفعها نحو الارتقاء إلى مستوى أعلى من مجدها وشرفها".

وتصر قيادة الحركة منذ بداية الحرب على إنهاء الحرب في غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى ديارهم وهي مطالب يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمطلق لأنها تتعارض مع أهداف الحرب التي تنص على القضاء على قدرات حماس العسكرية والسياسية في قطاع غزة وتفكيك حماس لمنع إمكانية تكرار أحداث 7 أكتوبر المأسوية التي استهدفت البلدات الجنوبية المتاخمة لغلاف غزة أما الهدف الآخر الرئيسي فهو استعادة الأسرى الـ 120 القابعين في أسر حماس منذ ما يزيد عن 8 أشهر بالضغط العسكري مبدئيا وعبر اتفاق يراعي الشروط الإسرائيلية. 

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أمس أقر مجلس الأمن مقترحا أميركيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى وعقب الرئيس الأميركي جو بايدن على الخطوة بقوله: "حماس تقول إنها تريد وقف إطلاق النار. هذه الصفقة هي فرصتهم لإثبات أنهم يقصدون ذلك."

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