خاص:الجيش الإسرائيلي يقول إن مدير مستشفى كمال عدوان ليس معتقلا في إسرائيل- إلا أنه يخضع لتحقيقات الشاباك

نشر أول: رد الجيش الإسرائيلي على منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بأن مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الدكتور حسام أبو صفية، ليس معتقلا لدى إسرائيل ولا نحتجزه لدينا. ومع ذلك، فإن فحص i24NEWS يظهر أنه محتجز بالفعل لدى الجيش الإسرائيلي، كما أعلن المحلل القانوني في القناة العبرية أفيشاي غرينزيغ الليلة (الخميس).

ويتواجد الدكتور أبو صفية حالياً في معتقل سدي تيمان، ومن المتوقع أن يتم إحضاره في اليوم التالي لجلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "إنه قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحماس".