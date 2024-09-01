تغطية متواصلة|| بتوجيهات الشاباك: اغتيال منفذ هجوم إطلاق النار جنوب جبل الخليل

سموتريش: الإضراب غير قانوني، ومن سيضرب غدًا لن يحصل على أجره

وزير المالية بتسلئيل سمورتيتش يعلن: "لقد أصدرت توجيهًا إلى القسم في وزارة المالية، لن يتم دفع رواتب جميع الذين سيضربون غدًا". ودعا العمال إلى القدوم إلى العمل، قائلا: "عدم تقديم يد المساعدة لإغلاق جامح وغير قانوني يضر بدولة إسرائيل أثناء الحرب". كما هاجم الوزير رئيس الهستدروت قائلا: "بدلا من اختيار رافعة دولة إسرائيل في اللحظات الصعبة ومد يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فهو في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلاً من أن يمثل العمال الإسرائيليين، اختار أن يمثل مصالح حماس".