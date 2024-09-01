تغطية متواصلة|| بتوجيهات الشاباك: اغتيال منفذ هجوم إطلاق النار جنوب جبل الخليل
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استعادة جثامين ستة مختطفين من غزة • وحاول المنفذ تسليم نفسه لأجهزة السلطة الفلسطينية ولم يسمح له بالدخول الى المبنى
اليوم 331 للحرب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) عن انتشال جثامين المختطفين هيرش غولدبرغ بولين، وكرمل جات، وآدن يروشالمي، وأليكس لوبنوف، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو، في حين قتل في هجوم إطلاق النار اليوم ثلاثة رجال شرطة بعملية جنوب جبل الخليل وتم بوقت لاحق تحييد المنفذ.
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جالانت يهاجم وزراء الحكومة: "نقص شديد في الضوء، بهذه الطريقة لن نحقق أهداف الحرب"
خاطب وزير الأمن يوآف غالانت الوزراء الذين هاجموه في جلسة مجلس الوزراء قائلاً: "أسمع الإحاطات التي تقدمونها عني وعن استسلامي. أنا فقط أذكركم بأنني دفعت من أجل المناورة – وأيدت أن الضغط العسكري الفعال هو ما ينفع" وأضاف: "سنحتل فيلادلفيا في ساعات إذا كان لدينا فقط 20 إلى 30 رهينة في أيدينا". "إذا واصلنا هذا الاتجاه، فلن نحقق أهداف الحرب التي حددناها لأنفسنا. القرار الذي اتخذ يوم الخميس هو غير ضروري وهو ثانوي بالنسبة لحياة المختطفين".
رئيس هيئة الأركان يزور مكان العثور على جثث المختطفين الستة في غزة
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هليفي وصل صباح اليوم إلى المكان الذي عثر فيه على جثامين المختطفين عدن يروشالمي، وكرمل جات، وأوري دانينو، وهيرش غولدبرغ بولين، وألموغ ساروسي، وألكس لوبانوف، الذين أعادتهم قوات الجيش الإسرائيلي. وزار رئيس الأركان الموقع برفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء (متقاعد) نيتسان ألون، حيث التقى بالقادة والمقاتلين في الميدان، كما تم تقييم الوضع والتعلم والتخطيط للمستقبل.
سموتريش: الإضراب غير قانوني، ومن سيضرب غدًا لن يحصل على أجره
وزير المالية بتسلئيل سمورتيتش يعلن: "لقد أصدرت توجيهًا إلى القسم في وزارة المالية، لن يتم دفع رواتب جميع الذين سيضربون غدًا". ودعا العمال إلى القدوم إلى العمل، قائلا: "عدم تقديم يد المساعدة لإغلاق جامح وغير قانوني يضر بدولة إسرائيل أثناء الحرب". كما هاجم الوزير رئيس الهستدروت قائلا: "بدلا من اختيار رافعة دولة إسرائيل في اللحظات الصعبة ومد يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فهو في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلاً من أن يمثل العمال الإسرائيليين، اختار أن يمثل مصالح حماس".
بايدن يتحدث مع والدي هيرش جولدبيرج بولين
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع والدي هيرش غولدبرغ بولين، الذي قتلته حماس وعثر الجيش الإسرائيلي على جثمانه. وقال البيت الأبيض إن الرئيس "قدم تعازيه"
أنباء في لبنان: سقوط ضحايا في هجوم إسرائيلي جنوب البلاد
وفي لبنان، وردت أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم إسرائيلي على بيت ليف جنوب البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن هجوم أيضًا في بيت ياحون
عائلة كرمل جات ترفض الحديث مع نتنياهو: "دماء المختطفين على يديه"
قال جيل ديكمان، ابن عم كرمل جات التي قُتلت في الأسر، إن العائلة رفضت التحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. "ليست لدينا مصلحة في الحديث مع الشخص الذي قتل كرمل أو أن نشكل ديكورا في سيركه الإعلامي. ولن نسمح له أن يستخدمنا كمبرر وشرعنة لقتل المختطف التالي. فدماء المختطفين على يديه".
بعد الصافرات في الجليل الغربي: هجمات للجيش الإسرائيلي في لبنان
قصف مدفعي كثيف للجيش الإسرائيلي على لبنان بعد التحذير الذي أطلق في الجليل الغربي
منفذ عملية الخليل طلب الحماية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكن طلبه رفض
منفذ الهجوم الذي نفذ عملية إطلاق النار عند مفترق ترقوميا على شارع 35، والذي قُتل خلاله ثلاثة من رجال الشرطة، طلب الحماية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهم بدورهم رفضوا طلبه. قبل حوالي تسع سنوات عمل الإرهابي في الحرس الرئاسي لأبو مازن، لكنه طُرد من منصبه.