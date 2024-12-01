"تظهر انفتاحا": التغييرات في موقف حماس حول وقف إطلاق النار

قال مصدر في حركة حماس لصحيفة "الشرق" السعودية، صباح اليوم الأحد، إن وفداً من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي الكبير خليل الحية وصل إلى القاهرة لبحث "أفكار جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل السجناء والرهائن". وأكد المصدر أن "حماس مستعدة لبحث أي فكرة تتضمن وقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع".

كما ادعى هذا المصدر أن وفد حماس تلقى دعوة من مصر لزيارة القاهرة، وأن الزيارة ستستمر عدة أيام، سيلتقي خلالها أعضاء الوفد برئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، وغيره من كبار المسؤولين المصريين. ويشارك مسؤولون في الوساطة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وشدد المصدر أيضًا على أن حماس لم تتلق حتى الآن اقتراحًا جديدًا، لكنها مستعدة لدراسة أي فكرة - بما في ذلك وقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة - بشرط وجود ضمانات دولية تؤدي إلى وقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل من القطاع والاتفاق على إطلاق سراح المختطفين.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر هذا المصدر أن حماس منفتحة على مناقشة كافة الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب، وحماية الشعب الفلسطيني، والانسحاب من القطاع، وعودة اللاجئين الغزيين، وإدخال المساعدات الإنسانية، إعادة إعمار القطاع ويؤدي هذا إلى ’صفقة جدية لتبادل الأسرى’".

وأوضح مصدر آخر من حماس أن نفس وفد حماس الذي وصل إلى القاهرة سيجتمع أيضًا مع وفد من حركة فتح - الذي من المتوقع أن يصل أيضًا إلى القاهرة - وذلك لاستكمال المباحثات حول آليات المصالحة الفلسطينية و"اليوم التالي" للحرب.

وإضافة الى ذلك - كشفت صحيفة "العربي الجديد" أنه بالإضافة إلى وفدي حماس وفتح، وصل إلى القاهرة اليوم وفد من حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في محادثات مع المصريين بشأن وقف إطلاق النار في القطاع. وأفادت مصادر مصرية للصحيفة بوجود أجواء إيجابية بشأن الموضوع في ظل الأفكار الجديدة المطروحة وبعد الدعم الأمريكي للجهود التي تبذلها مصر.