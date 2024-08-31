من تنظيم "السترات البيضاء" لاحتجاج الأطباء، نشروا التحديثات حول تفاصيل الفعاليات الاحتجاجية التي ستنطلق الليلة (السبت) في مختلف أنحاء إسرائيل، للمطالبة بعودة المختطفين من أسر حماس.

وجاء في البيان: "لا راحة لنا طالما أن المختطفين ليسوا هنا. وطالما نستمر في سماع كل يوم عن فقدان جديد، عن كارثة جديدة، عن تهديد وجودي آخر من المدرسة الدينية الحكومية. صمودنا أمام الجمهور أسبوعًا تلو الآخر هو أمر عبثي، ولكنه بالغ الأهمية. ومع استمرار المظاهرات والاحتجاجات، بدأنا الاستعداد لأنشطة إضافية".

هذا المساء عند الساعة 18:00 - سيتم نصب مجمع خيام في شارع روتشيلد في تل أبيب، مع إشارة انقضاء السبت:" ندعوكم للانضمام إلى مبادرة المواطنين من الرجال والنساء الذين تركوا منازلهم للتواجد باخيام في روتشيلد، حتى يعود المختطفون." وسيدير الأمسية عامي درور، أحد قادة الاحتجاج ضد الثورة القانونية، وستظهر المغنية أحينوعم نيني، كما سيلقي كلمات كل من موران زير كاتزنشتاين، البروفيسور حاجي ليفين، شوهام سميت، زهيرو ابن شقيق المرحوم أفراهام موندر (مختطف قتل بأسر حماس). وعيران عتصيون وجيريمي فوجل.

وفي نفس الوقت سيكون هناك عشاء في المكان: "تعالوا معنا إلى روتشيلد - كبار وصغار". ودعا منظمو الاحتجاج الجمهور للمشاركة والبقاء والنوم في الخيام. وأكدوا أيضًا: "لن نتوقف حتى يعود الجميع إلى منازلهم مرة أخرى". وستقام المظاهرة الرئيسية عند الساعة 19:30 في ساحة الديمقراطية، شارع كابلان، تل أبيب، ومن هناك سيواصلون طريقهم الى بوابة قاعدة وزارة الأمن (الكيرياة).

وفي الوقت نفسه، ستنظم مظاهرة تطالب بإقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام مقر إقامته في قيسارية، وفي عشرات المواقع الأخرى في جميع أنحاء البلاد.