حزب الله بأول رد على اغتيال فؤاد شكر:"تواجد في المبنى لكن مصيره لا زال مجهولا"

رد حزب الله، صباح اليوم (الأربعاء)، للمرة الأولى على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر في بيروت، وأدان بشدة العملية، واعترف التنظيم بأن شكر كان موجوداً بالفعل في المبنى الذي تعرض للهجوم، لكنه قال إنه لم يتضح بعد ما حدث له.

وقال حزب الله في بيان"هاجم العدو الصهيوني أمس حي الضاحية في بيروت وأدى إلى مقتل عدة مدنيين ودمار كبير في عدة طوابق في مبنى سكني. وكان فؤاد شكر متواجداً في المبنى ومنذ الحدث تعمل فرق الإنقاذ بشكل حثيث لرفع الأنقاض".

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وكان شكر الرجل الثاني في حزب الله واليد اليمنى لنصر الله ورئيس الجهاز الاستراتيجي للتنظيم. وتبنى الجيش الإسرائيلي العملية وأكد مقتله، وقال إنه كان المسؤول عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجدل شمس وقتل خلاله 12 طفلا وتتهم إسرائيل حزب الله بارتكابه.

عمليا، الحديث يدور عن عملية اغتيال مستهدفة نفذتها مقاتلات حربية هاجمت بيروتن بناء على معلومات استخبارات زودتها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. في المقابل كان الحج محسن اليد اليمني ومستشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشؤون التخطيط وإدارة الحرب.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن محسن أدار قتال حزب الله ضد دولة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، وكان مسؤولا وفقا للبيان عن إطلاق القذائف وقتل مواطنين إسرائيليين وأجانب على مدار سنوات.