تقرير: هل تكتفي إسرائيل بضرب منشآت إيرانية في سوريا ردا على الهجوم الإيراني الصاروخي؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مجددا وسط حضور أوروبي لافت لوزيرة خارجية ألمانيا ووزير الخارجية البريطاني أن إسرائيل ستتخذ قراراتها بنفسها حول الرد على الهجوم الصاروخي غير المسبوق على إسرائيل فجر الأحد، وهو الهجوم الذي وصف بالفاشل نظرا لتمكن إسرائيل وحلفائها بقيادة الولايات المتحدة من التصدي له واعتراض 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية قبل وصولها الأجواء الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الأربعاء هيئة البث الرسمية فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن إسرائيل تنسق مع الدول العربية بشأن الرد على إيران الذي سيقتصر بحسب التقرير على المنشآت الإيرانية في سوريا، حيث تم إجلاء أفراد الحرس الثوري من قواعدهم هناك.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن الحرس الثوري بدأ إجراءات طارئة في منشآته في جميع أنحاء سوريا، حسبما قال مستشار الحكومة السورية والناشط السوري من دير الزور للصحيفة الأمريكية. وأكد مسؤولون عرب رسميون صحة الرسائل التي مررتها إسرائيل من وراء الكواليس في وقت سابق إلى الدول العربية في المنطقة، بأنها لن ترد على الهجوم الإيراني على نحو يعرض هذه الدول للخطر. وأفيد أنه "من المرجح أن تحذر إسرائيل حلفاءها العرب قبل الرد، وقد تقتصر هجماتها على المنشآت التابعة لإيران في سوريا".

في غضون ذلك، لم يستخدم وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا حق النقض (الفيتو) ضد الرد الإسرائيلي، بل تحدثا عن الرغبة في عدم تصعيد الوضع. وقال وزير الخارجية البريطاني إنه "من الواضح أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني"، وأنه "يأمل أن تتصرف بطريقة تسبب أقل قدر ممكن من التصعيد".

في الوقت نفسه شهدت اليوم الأربعاء الحدود الشمالية تأزما خطيرا مع اختراق صاروخين مضادين للمدرعات تبعتهما مسيرتان مفخختان الأجواء الإسرائيلية دون أن ترصدهما المراقبة الإسرائيلية ما أسفر عن نجاح مخططها الانفجار في مبنى جماهيري في بلدة عرب العرامشة الحدودية حيث تم تحويله ثكنة يستخدمها الجيش الإسرائيلي ما تسبب بوقوع إصابات بعضها خطيرة جدا. ورد الجيش الإسرائيلي باتجاه مصدر النيران وسط دعوات لتوجيه ضربة لحزب الله.