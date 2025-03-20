تقارير فلسطينية: مقتل القيادي في القسام أسامة طبش في غارة إسرائيلية في خانيونس

أفادت مصادر فلسطينية عن مقتل أسامة طبش أحد أبرز قادة كتائب القسام في قصف في خانيونس ظهر اليوم، وكان طبش قائد الكتيبة الشرقية خلال تسلل قوة خاصة إسرائيلية في خانيونس،وقام بتسليم السنوار وهنية مسدسات تعود الى القوة الإسرائيلية في حينه، كما أنه شارك في هجوم السابع من أكتوبر وبترت قدمه خلال الحرب.

وأفادت تقارير عربية وفلسطينية أن قائد الكتيبة الشرقية في لواء خان يونس أسامة طبش (أبو علي)، شارك في مراسم تسليم جثامين أربعة مختطفين إسرائيليين للصليب الأحمر نظمته كتائب القسام في خانس يونس قبل أكثر من شهر، حيث حضر للاشراف على عملية التسليم.

ووفقا للمصادر"طبش كان من المشاركين في كشف القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت الى خانيونس في تشرين ثاني/نوفمبر 2018، وقام طبش بوقت لاحق بتسليم سلاح أحد الضباط الإسرائيليين الى يحيى السنوار في مهرجان للحركة".