وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تلقي بلاغ الليلة (الجمعة) عن مشتبه به أطلق النار داخل مستوطنة كارمي تسور في تجمع مستوطنات غوش عتصيون قرب الخليل، وتم تحييده على الفور قبل دقائق من وقوع انفجار في محطة الوقود عند المفترق ويجري التحقيق في العلاقة بين الحادثتين.

وذكرت نجمة داوود الحمراء أنه تم إطلاق النار على المسلح الذي حاول اختراق حاجز مستوطنة كارمي تسور وتم تحييده. وتم نقل جريحين إصيب في الأطراف إلى المستشفى، وتم تفعيل إنذار خشية تسلل مسلح آخر.

وقبل دقائق من الحادثة في كرمي تسور، تم الإبلاغ عن انفجار في محطة الوقود عند تقاطع التجمع. وأفادت نجمة داود الحمراء: "بالقرب من محطة الوقود في مفترق غوش عتصيون، أصيب اثنان، على ما يبدو، في حالة خفيفة إلى متوسطة". ومن بين الجرحى الملازم أول جال ريتش، قائد لواء عتصيون المسؤول عن المنطقة.

توثيق لحظة الانفجار:

المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، زاخي هيلر: "في الساعة 11:22 مساء، وصل بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة القدس، عن إصابة شخصين بطلق ناري بالقرب من محطة الوقود عند تقاطع غوش عتصيون. مسعفو نجمة داوود الحمراءيقدمون العلاج الطبي و وينقلون إلى مستشفى شعاري تسيديك رجل يبلغ من العمر 24 عامًا في حالة متوسطة وبوعيه ومصاب بجروح في الجزء السفلي من جسده، ورجل يبلغ من العمر 34 عامًا في حالة طفيفة مصابًا بطلقات نارية . وفي المكان تم تحييد المنفذ والذي تتعامل معه قوات الأمن الإسرائيلية".

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التقرير الأولي عن حادث أمني، وقع حادثان أمنيان في الساعة الأخيرة في منطقة لواء عتصيون. انفجرت سيارة اشتعلت فيها النيران قبل نحو ساعة في محطة الوقود عند مفترق غوش عتصيون. وقامت القوات التي وصلت إلى المكان بإطلاق النار على المهاجم الذي خرج من السيارة وحاول مهاجمتها وقتلته. وتقوم القوات بمسح المنطقة لاستبعاد أي شبهة بوجود مهاجمين إضافيين في المنطقة".

"وفي حادث آخر، حاول المسلحون دهس حارس أمن عند مدخل مستوطنة كرمي تسور قبل وقت قصير ودخلوا المستوطنة. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالقضاء على مهاجم أطلق النار وتقوم الآن بتمشيط المكان من أجل استبعاد الاشتباه في وجود مسلحين إضافيين. الحدث لا يزال مستمرا. في المنطقة عموما، وصلت إلى المنطقة قوات كثيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك، وتقوم بإجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق وتغلق التقاطعات في المنطقة. في الوقت الحالي، ليس من الممكن تحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين الأحداث. هناك عدد من الإصابات الأحداث. وقد تم إبلاغ عائلاتهم. وأضاف أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة".