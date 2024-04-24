مصدر رفيع لـi24NEWS حول عملية رفح: مجلس الحرب سيبحث بشكل فوري موعد الدخول إلى رفح

استمرارا للتقارير حول انتهاء الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح، صرح مسؤول كبير اليوم (الأربعاء) لـ i24NEWS: "هناك استعدادات لبدء الإخلاء في الأسابيع القادمة". جاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المستوى السياسي بشأن تاريخ بدء العملية، وقال إن "غدا اجتماع لمجلس الحرب ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر أيضا".

ويشار لى أنه أفيد في وقت سابق اليوم ، وفي إطار التحضيرات للعملية في القطاع ، زادت تدريبات الفرقة "كارمل" (2) وفرقة "بتاح" (679) ، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية ، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات,

في هذا السياق، ووفقا لمصادر رسمية، ستسمح إسرائيل غدًا بدخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة: وفد من قبل قسم الأمن في الأمم المتحدة ووفد يتألف من رئيس قسم المساعدات في الصليب الأحمر. سيتم دخولهم الى القطاع بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن استدعاء كتيبتين من الاحتياط للقتال في غزة وقبل توسيع المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع، استعدادًا لعملية برية محتملة في رفح.