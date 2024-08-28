الجيش الإسرائيلي يعلن عن استعادة جثمان جندي إسرائيلي من غزة قتل في السابع من أكتوبر

قامت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال الليلة (الثلاثاء حتى الأربعاء) باستعادة جثمان جندي إسرائيلي خطف الى قطاع غزة في السابع من أكتوبر. المقاتل قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر الدموي وخطف الى غزة. وأفيد أن "تم تبليغ عائلته والتي طلبت عدم نشر اسمه.

وجرت عملية استعادة الجندي تحت قيادة الفرقة 162 وبمشاركة قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومقاتلين من وحدة هنحال والوحدة 401. العملية الخاصة اعتمدت على معلومات استخباراتية دقيقة للشاباك، قيادة المختطفين في قسم الاستخبارات واليحبال في لاهاف 433 التابعة للشرطة. وذكر البيان بأن "الجهود الاستخباراتية تواصلت عدة أشهر وشملت تحقيقات وجمع معلومات استخباراتية وتحليلات مختلفة للوصول الى صورة واحدة"

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "إلى جانب الجهد العملياتي، فإن مركز المختطفين والمفقودين بوحدة المتضررين بقسم القسم القوى العاملة والمسؤول عن مرافقة العائلات عمل على تمييز سريع للمختطف وتسليم الرسائل للعائلة".