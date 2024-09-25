تقرير: الولايات المتحدة تدفع لمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة

كشفت ستة مصادر اليوم (الأربعاء) لوكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة تحاول الدفع لمبادرة دبلوماسية جديدة لوقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان - وتربط الصراعين كجزء من مبادرة واحدة.

تتم مناقشة التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - وفقًا لمسؤولين لبنانيين ودبلوماسيين غربيين ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر مطلع على المحادثات، رد حزب الله على المبادرة: "نحن منفتحون لأي اتفاق في لبنان وغزة".

هذا وإضافة إلى ذلك - أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن مبادرة إدارة بايدن قد يتم نشرها في وقت مبكر من اليوم، في محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

كما تم الكشف عن أن المناقشات حول المبادرة الجديدة بدأت بعد مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي بين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر – بحسب مصادر البيت الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين الفكرة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان والعديد من الدول العربية الأخرى، حسبما قال مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي.