تقرير : الولايات المتحدة تخشى أن يتم التغلب على نظام القبة الحديدية في حرب شاملة مع حزب الله

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين الأمريكيين لديهم "مخاوف جدية" من أن حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، يمكن أن تطغى على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال - بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية". حسب تقرير سي إن إن .

وبحسب التقرير فإن المسؤولين قد نقلوا مخاوفهم إلى إسرائيل، مشيرين إلى ترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضاف التقرير، أبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين بخطط نقل الموارد من جنوب إسرائيل إلى شمالها "استعدادا لهجوم محتمل ضد المجموعة".

Ayal Margolin/Flash90

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة: "نقدر أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تنفد" .

وقال مسؤول إسرائيلي في التقرير إن حزب الله من المرجح أن يستخدم في أي هجوم واسع النطاق أسلحة موجهة بدقة كانت تخزنها من إيران منذ سنوات.