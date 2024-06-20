تقرير : الولايات المتحدة تخشى أن يتم التغلب على نظام القبة الحديدية في حرب شاملة مع حزب الله

وبحسب التقرير فإن المسؤولين قد نقلوا مخاوفهم إلى إسرائيل، مشيرين إلى ترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

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وزير الأمن يوآف غالانت يتفقد بطارية القبة الحديدية في شمال إسرائيل.
وزير الأمن يوآف غالانت يتفقد بطارية القبة الحديدية في شمال إسرائيل.Ariel Harmoni / Israeli Defense Ministry

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن المسؤولين الأمريكيين لديهم "مخاوف جدية" من أن حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، يمكن أن تطغى على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال - بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية". حسب تقرير سي إن إن .

وبحسب التقرير فإن المسؤولين قد نقلوا مخاوفهم إلى إسرائيل، مشيرين إلى ترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضاف التقرير، أبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين بخطط نقل الموارد من جنوب إسرائيل إلى شمالها "استعدادا لهجوم محتمل ضد المجموعة".

Ayal Margolin/Flash90
نظام مضاد للصواريخ يطلق صواريخ اعتراضية أثناء إطلاق الصواريخ من لبنان، كما يظهر من بلدة روش بينا شمال إسرائيل، 12 يونيو، 2024.Ayal Margolin/Flash90

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة: "نقدر أن بعض بطاريات "القبة الحديدية" على الأقل سوف تنفد" .

وقال مسؤول إسرائيلي في التقرير إن حزب الله من المرجح أن يستخدم في أي هجوم واسع النطاق أسلحة موجهة بدقة كانت تخزنها من إيران منذ سنوات.

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