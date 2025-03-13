تقرير للأمم المتحدة يتهم: "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة واستخدمت العنف الجنسي"

نشرت الأمم المتحدة تقرير "إنجرسول" الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية واستخدام العنف الجنسي. وتتهم لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة في المنطقة إسرائيل بمنع الولادات في غزة من خلال "التدمير المنهجي للمرافق الصحية للنساء أثناء النزاع" و"استخدام العنف الجنسي كاستراتيجية حرب". ووصفت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المزاعم الواردة في التقرير بأنها لا أساس لها من الصحة ومتحيزة وتفتقر إلى المصداقية.

"لقد دمرت السلطات الإسرائيلية جزئياً قدرة الفلسطينيين في غزة على التكاثر كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات، وهي إحدى فئات أعمال الإبادة الجماعية في اتفاقية روما واتفاقية الإبادة الجماعية".وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في المنطقة إن هذه الأفعال، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في عدد وفيات الأمهات بسبب محدودية الوصول إلى المعدات الطبية، ترقى إلى مستوى جريمة إبادة ضد الإنسانية.ة.

Haim Goldberg/FLASH90

ويضيف التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت التعري العلني القسري والاعتداءات الجنسية كجزء من إجراءات عملها المتبعة لمعاقبة الفلسطينيين في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورد الوفد الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن "الجيش الإسرائيلي لديه تعليمات محددة وسياسة تحظر بشكل لا لبس فيه مثل هذا السلوك غير اللائق"، مضيفا أن عمليات التفتيش التي يقوم بها تتماشى مع المعايير الدولية.