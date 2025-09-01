القافلة البحرية التي انطلقت إلى غزة اضطرت للعودة إلى برشلونة لهذا السبب

قد يعجبك أيضًا -

قافلة المساعدات الإنسانية التي انطلقت أمس (الأحد) من برشلونة إلى غزة "بهدف كسر الحصار الإسرائيلي" - اضطرت للعودة مرة أخرى إلى الميناء في إسبانيا بسبب الأحوال الجوية السيئة، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام في البلاد.

قافلة السفن، التي تُسمى "صمود" - أي المثابرة بالعربية - تألفت من قوارب محمّلة بمساعدات إنسانية، بما في ذلك أطنان من الطعام والأدوية. أبحرت البعثة أمس حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، وبعد عدة ساعات من وصولها إلى البحر المتوسط، قررت البعثة العودة بسبب الأحوال الجوية.

من بين الحاضرين على الأسطول كانت أيضًا الناشطة السويدية غريتا تونبرغ - التي أبحرت في شهر يونيو الماضي مع أسطول مشابه إلى قطاع غزة - والذي تم توقيفه في عرض البحر من قبل وحدة الكوماندوز البحري 13.

في مقابلة مع "سكاي نيوز" قالت تونبرغ: "الهدف هو تقديم مساعدة رمزية، ولكن أيضًا فتح ممر إنساني". وعندما سُئلت عن مواقفها بشأن تنظيم حماس قالت: "أنا لا أؤيد قتل المدنيين، لكن إذا ترجمنا ذلك إلى الواقع ونظرنا إلى مئات الآلاف الذين يموتون في غزة، فهناك مئات الآلاف حُرِموا من الكرامة الإنسانية والعدالة من قبل إسرائيل".

فيما يتعلق بالادعاءات حول معاداة السامية قالت: "ليس معادياً للسامية أن نقول أننا لا يجب أن نقصف الناس، أن نقول إنه لا يجب أن يعيش الناس تحت الاحتلال، وأن للجميع الحق في العيش بحرية وكرامة".