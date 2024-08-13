تغطية متواصلة||وزير الخارجية الأمريكية يوافق على بيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد على 20 مليار دولار

مصدر دبلوماسي لـCNN: من المشكوك فيه أن يكون للقمة أي تأثير على قرار إيران بمهاجمة إسرائيل

شكك مصدر دبلوماسي تحدث إلى شبكة CNN في أن يكون للقمة التي ستعقد يوم الخميس تأثير على قرار إيران بشأن ما إذا كان سيتم مهاجمة إسرائيل ومتى. وأضاف أن "المحادثات بشأن وقف إطلاق النار لن تمنع إيران من الرد على اغتيال هنية". وأكد مصدر آخر تحدث للشبكة الأميركية نفس الادعاء، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من أن إيران لن تتردد في مهاجمة إسرائيل، لأن إدارة بايدن، بحسب قوله، لا تمارس ضغوطاً كافية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق.