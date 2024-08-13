تغطية متواصلة||وزير الخارجية الأمريكية يوافق على بيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد على 20 مليار دولار
الجيش الإسرائيلي: صاروخ من قطاع غزة سقط في البحر وسط إسرائيل والثاني لم يعبر الى إسرائيل • غالانت: "نحن نعمل على إزالة التهديدات وإعداد كافة الخيارات حتى نتمكن من الهجوم أينما قررنا"
اليوم الـ 312 من الحرب: إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة جوش دان وسط إسرائيل، فيما سقط آخر في البحر. وزعمت مصادر إيرانية نقلتها وكالة رويترز للأنباء أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة قد يؤخر الرد الإيراني ضد إسرائيل.
لمتابعة المدونة السابقة يمكنكم الدخول الرابط التالي
رصد 25 قذيفة في منطقة ميرون، وسقطت في مناطق مفتوحة
في القصف الأخير على منطقة ميرون، تم رصد نحو 25 صاروخاً جاءت من لبنان وانفجرت في مناطق مفتوحة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
إطلاق النار على الجليل الأعلى: أطلق 15 صاروخاً من لبنان وانفجرت في مناطق مفتوحة
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في عملية إطلاق القذائف الأخيرة على الجليل الأعلى، تم رصد 15 صاروخًا عبرت من لبنان وانفجرت في مناطق مفتوحة. وأفيد أيضًا أنه في وقت سابق، هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو منصتي إطلاق صواريخ جاهزتين للإطلاق باتجاه إسرائيل في منطقة الطيرة وزبكين في جنوب لبنان.
بلينكن يوافق على بيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد على 20 مليار دولار
وافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تزيد على 20 مليار دولار. أعلن ذلك البنتاغون، الذي ذكر أن المعدات ستشمل، من بين أشياء أخرى، صواريخ جو-جو وطائرات مقاتلة وقذائف دبابات ومركبات تكتيكية.
فرنسا تدين دخول بن جفير إلى الحرم القدسي: "استفزاز غير مقبول"
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى الحرم القدسي، قائلة إن "هذا انتهاك للوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس. وهذا الاستفزاز غير مقبول. وتدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان احترام الوضع الراهن ".
بلينكن يؤجل زيارته للشرق الأوسط
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط ولن يتوجه إلى المنطقة الليلة. وكان من المفترض أيضًا أن يصل بلينكن إلى إسرائيل يوم الجمعة، بعد بدء القمة في قطر.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يدعو سكان خان يونس إلى الإخلاء بعد إطلاق النار على مركز إسرائيل
دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، جميع سكان منطقة حي بني سهيلا في خان يونس إلى الإخلاء - بعد الإطلاق باتجاه مركز إسرائيل، والتحرك بشكل عاجل إلى المنطقة الإنسانية.
غالانت من قاعدة موديعين شمال إسرائيل:"نرصد ما يحدث بطهران وبيروت، وسنعمل على إزالة كل تهديد"
زار وزير الأمن يوآف غالانت اليوم إحدى قواعد الاستخبارات العسكرية في شمال البلاد. "تم تنفيذ عملية اغتيال رئيس أركان حزب الله من هذا المكان. الناس هنا يعملون بجدية شديدة ويشاركون في الاستعدادات لأي شيء من شأنه أن يحدث". وقال جالانت في نهاية الزيارة. "نحن منخرطون في إزالة التهديدات وإعداد جميع الخيارات حتى نتمكن من الهجوم أينما نقرر. نحن مصممون على إنجاز مهمتنا: إعادة السكان بأمان إلى منازلهم بعد أن نجعل حزب الله ينسحب شمالي نهر الليطاني".
مصدر دبلوماسي لـCNN: من المشكوك فيه أن يكون للقمة أي تأثير على قرار إيران بمهاجمة إسرائيل
شكك مصدر دبلوماسي تحدث إلى شبكة CNN في أن يكون للقمة التي ستعقد يوم الخميس تأثير على قرار إيران بشأن ما إذا كان سيتم مهاجمة إسرائيل ومتى. وأضاف أن "المحادثات بشأن وقف إطلاق النار لن تمنع إيران من الرد على اغتيال هنية". وأكد مصدر آخر تحدث للشبكة الأميركية نفس الادعاء، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من أن إيران لن تتردد في مهاجمة إسرائيل، لأن إدارة بايدن، بحسب قوله، لا تمارس ضغوطاً كافية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق.
الجيش الإسرائيلي: مقتل نحو 100 مسلح في رفح وتدمير مئات البنى التحتية
قوات لواء جفعاتي يعلن عن اغتيال 100 مسلح وأسلحة ومئات البنى التحتية في رفح. وذكر أن القوات مبان مفخخمة بوسائل قتالية وأنفاق للاختباء. وبعد اشتباك داهمت القوات المبنى الذي عثر فيه على وسائل قتالية، وسترات وأنفاق عملياتيه.
الصاروخ الذي انفجر قبالة شواطئ تل أبيب أطلق من خان يونس
الصاروخ الذي انفجر في البحر مقابل شاطئ غوش دان تم إطلاقه من خان يونس، حيث تعمل الفرقة 98.
تقرير: مقتل عنصرين من حزب الله في هجوم بطائرة بدون طيار في جنوب لبنان
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة العربية بمقتل عنصرين من حزب الله في هجوم بطائرة مسيرة في برعشيت بجنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة، أحدهما انفجر في البحر قبالة سواحل منطقة وسط إسرائيل
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب سماع أصداء الانفجارات في أنحاء مدن وسط إسرائيل، عن إطلاق صاروخين من جنوب قطاع غزة، انفجر أحدهما في البحر مقابل شاطئ منطقة غوش دان والآخر لم يعبر إلى أراضي البلاد.