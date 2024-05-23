الجيش الإسرائيلي يعلن عن قائد جديد لدورية هيئة الأركان-سييرت متكال

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن العقيد "ن" قد تولى منصب قائد دورية هيئة الأركان، ليحل محل العقيد "ي"، الذي شغل هذا المنصب خلال العامين ونصف العام الماضيين، وفق النشر في والا.

وأقيمت مراسم تبادل القادة، أول أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس شعبة المخابرات اللواء أهرون حاليفا، وقائد وحدة العمليات الخاصة العميد أ. وبمشاركة القادة السابقين والجنود العاملون في الوحدة، العائلات الثكلى وعدد من المدعوين.

وألقى رئيس شعبة المخابرات أهرون حليفا كلمة مقتضبة قال فيها "منذ 7 أكتوبر، الروح القتالية للوحدة بأكملها تتسم في القفز في النار والجحيم من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين الإسرائيليين، وهو قتال مستمر منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا وهو جدير بالثناء". وأضاف: "القادة والجنود الذين التقيت بهم على طول الطريق يمكنونني من القول بأن شعب إسرائيل لديه على من يعتمد، فهم جميعا أخلاقيون ومهنيون وسيفعلون كل شيء لتحقيق أهداف الحرب."

وقال قائد وحدة العمليات الخاصة العميد ع. ي.: "أثبتت الوحدة أيضاً أنه من الممكن مواصلة القتال وفي الوقت نفسه احتضان العائلات الثكلى ودعم الجرحى".

وفي كلمته قال قائد دورية سييرت متكال العقيد ن.: "أتعهد بالنيابة عني وعنكم أن أتصرف بموضوعية ومهنية ومن منطلق التواضع والتقدير والثقة، هذا هو طريقنا". كل جيل وجيل في الوحدة خاض تحديه الخاص، والحرب هي التحدي الرئيسي الذي يواجهنا. وتستمر الحرب حتى النهاية المرجوة، وستظل مهمتنا الرئيسية وتطالبنا بنفس الأشياء بقوة أكبر ويبقى التزامنا الكامل تجاه مهمة إعادة المختطفين وهزيمة حماس".