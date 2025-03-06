قائد الجيش الإسرائيلي الجديد زامير : "توجهنا نحو النصر وهزيمة العدو - هذا هدفنا"

أرسل قائد الجيش الإسرائيلي الجديد أيال زامير، اليوم (الخميس) رسالة إلى جنود وقادة الجيش الإسرائيلي تحتوي على المبادئ التوجيهية لفترة ولايته: "من هنا نسير في اتجاه واحد - النصر وهزيمة العدو. هذه هي مهمتنا، وهذا هو هدفنا".

افتتح رئيس الأركان القادم كلماته: "لقد حاول الأعداء من القريب والبعيد تدميرنا. لقد أخطأوا عندما ظنوا أن أرواحنا ضعيفة وصفوفنا رخوة. لم يقم الجيش الإسرائيلي بمهمته في 7 أكتوبر. لن نخفي أو نتستر. إن صرخات إخوتنا وأخواتنا، الذين ضحوا بحياتهم، سوف نحملها إلى الأبد كندبة في قلوبنا. ومع ذلك فإن "شعب كاللبؤة سوف ينهض وسيرتفع كالأسد". من الهاوية، مشبعًا بالبطولة – نهض شعبنا، نهض جيشنا، نهضتم وأعدتم الحرب”.

وتابع"عن أعدائنا الذين سعوا إلى تدميرنا، الذين ذبحوا واغتصبوا وأحرقوا واختطفوا، سنوجه ضربة مدمرة! لن نعود حتى ينتهوا، ولن نصمت حتى عودة إخوتنا من أنفاق الأسر - هذا هو واجبنا الأخلاقي. لقد جاء في سفر التكوين: "بسيفك تحيا"، ومسؤوليتنا هي التأكد من أن هذا السيف محدد جيدًا، وجاهز للاستخدام دائمًا، ضد كل عدو وفي كل موقف، لأننا كذلك مع كائن حي."

Yonatan Zindel/Flash 90

واختتم زامير"يا جنود الجيش الإسرائيلي وقادته، سأطرح عليكم المطالب، ولكن في الوقت نفسه سأقف مصمما تجاه كل واحد منكم وسأعطيكم الأدوات إلى الأبد. لقد حققتم إنجازات هائلة ولا تزال أمامنا تحديات كثيرة. سنواجه أيامًا صعبة وسنحظى بأيام أفضل أيضًا. شعب رائع، يغتسل بالدموع والأمل، يرفع عينيه إلينا. أفعالنا سوف تتحدث!"

وكتب رئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسي هاليفي: "اليوم، عندما يكون للجيش الإسرائيلي اليد العليا في كل الساحات، أنهي واجباتي"، وانتهى بالقول للقادة والجنود: "أنتم جيل النصر، كنت فخوراً بكم أكثر مما كنت فخوراً بوظيفتي".