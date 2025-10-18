نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في زيارة إلى إسرائيل

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم (السبت) أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ينوي القيام بزيارة إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل.ووفقًا للتقديرات، ستركّز الزيارة على إنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة. وخلال الزيارة، سيجري فانس محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول إعادة جميع المختطفين والمفقودين، وكذلك حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من “خطة ترامب”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام يوم الاثنين بزيارة خاطفة إلى إسرائيل، حيث ألقى خطابًا أمام الكنيست استمر قرابة ساعة.

وأكد ترامب في خطابه: "هذه الحرب الطويلة والقاسية قد انتهت. المنطقة بأسرها تدعم تقريبًا الخطة التي تنص على نزع سلاح غزة فورًا، وتفكيك حركة حماس، وضمان ألا يُهدَّد أمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال. لقد حان الوقت الآن لتحويل النصر على الإرهاب إلى جائزة السلام والازدهار."