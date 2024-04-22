الضفة الغربية : اعتقال منفذ عملية قتل الشاب الإسرائيلي بنيامين أحيمئير

أفاد جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي hgيوم الاثنين عن اعتقال أحمد دوافشا (21 عاما) في عملية مشتركة في بلدة دوما بالقرب من نابلس في الضفة الغربية.

ويُعتقد أن دوافشا هو المسلح الذي قتل في 12 أبريل الإسرائيلي بنيامين أتشيمير، 14 عاما.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن قوات الأمن الإسرائيلية أن دوابشة “ورط نفسه” في الهجوم بالقرب من بؤرة ملاخي شالوم الاستيطانية خلال التحقيق الأولي.

وذكر الشاباك أن هناك تطورات مهمة في التحقيق خلال الأيام الماضية أدت إلى الاعتقال.

واختفى أخيمير أثناء رعيه أغنام في الضفة الغربية في 12 أبريل. وتم العثور على جثته في اليوم التالي.