السيسي يؤكد: هناك مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلالها إطلاق سراح 4 رهائن

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد لقاء جمعهما في القاهرة، إنهما يروجان لمبادرة سيكون خلالها وقف لإطلاق النار لمدة يومين.

وفي إطار المبادرة سيتم إطلاق سراح المختطفين مقابل معتقلين فلسطينيين. وبعد ذلك، وعلى مدى عشرة أيام، ستكون هناك مفاوضات حول استكمال خطوات التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وتحدث السيسي عن أن المبادرة المصرية تهدف إلى إطلاق سراح أربعة رهائن خلال وقف إطلاق النار المؤقت لمدة يومين.

وقال في بيان: "ناقشنا الأوضاع في المنطقة والمخاطر التي تواجه المنطقة بما في ذلك الحرب في غزة والحرب في لبنان. واتفقنا على أهمية إعادة الاستقرار إلى المنطقة دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لكل دولة، ودون خلق انقسام بين الدول".

Haim Goldberg / Flash 90

وأضاف: "فيما يتعلق بقطاع غزة، هناك إجماع عربي على أهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين والأسرى الفلسطينيين. ونحن في مصر نستثمر الكثير من الجهد في هذا الشأن. وبذلت مصر خلال الأيام القليلة الماضية جهودا للترويج لمبادرة تهدف إلى تحريك الأمر".

في غضون ذلك، "كجزء من هذه المبادرة، سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة يومين، وسيتم إطلاق سراح الرهائن مقابل الأسرى في السجون الإسرائيلية. وبعد ذلك، وعلى مدى عشرة أيام، ستكون هناك مفاوضات حول استكمال خطوات التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وقال "نؤكد مرة أخرى أننا ضد أي محاولة لطرد الغزيين بالقوة إلى خارج القطاع لأنه ليس في مصلحة القضية الفلسطينية".