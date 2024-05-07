مقتل جنديين إسرائيليين بهجوم مسيرة انتحارية في منطقة المطلة شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مقتل جنديين من قوات الاحتياط وإصابة جندي آخر بصورة طفيفة وهم من اللواء العسكري 551 في هجوم المسيرة الانتحارية التي اطلقها حزب الله، حيث وقع الحدث يوم أمس الإثنين في منطقة مدينة المطلة الحدودية شمال إسرائيل.

والقتيلان هما: الرقيب أول (احتياط) نحمان ناتان هيرتز، 31 عامًا، من إلعازار، والرقيب أول (احتياط) دان كامكاجي 31 عامًا، من كفار أورانيم، وكلاهما مقاتلان في كتيبة الدورية 6551، سقطا خلال عملية عملياتية.

ووفقا للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي "لم ينجح الصاروخ الاعتراضي بإصابة الهدف، وكنتيجة لذلك انفجرت الطائرة المسيرة في نقطة تواجد بها جنود إسرائيليون، وانتهى الحدث بمقتل جنديين من قوات الاحتياط واصابة جندي بصورة طفيفة من اللواء 551".

وتابع البيان أن الحدث وقع في منطقة لتجمع القوات حيث تواجدت هناك ثلاثة ألوية، ونصبت في المكان ثلاثة ملاجئ متنقلة احتمى الجنود فيها الا أن الجنود الثلاثة لم يتمكنوا من الوصول اليها. ويشار الى أنه تم تبليغ عائلاتهم بنبأ وفاتهم.

على خلفية الهجوم، هاجمت مقاتلات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي 15 مبنى عسكريا وبنية عسكرية في موقع عسكري تابع لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، في منطقة عرب اللويزة جنوب لبنان.

ويشار إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع وقع حدث مشابه، حيث سقطت مسيرة في المركز الجماهيري في عرب العرامشة ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي (27 عاما) والذي توفي بعد سبعة أيام من إصابته الحرجة، في حين أصيب بنفس الحدث عدد كبير من الجنود.