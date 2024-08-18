تغطية متواصلة|| الضفة الغربية:الإعلان عن وفاة الحارس ضحية الهجوم بفأس بالمنطقة الصناعية قرب قلقيلية

اليوم 317 من الحرب: قُتل أحد عناصر حزب الله في هجوم بدراجة نارية من الجو في جنوب لبنان، حسبما ورد في البلاد. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام في قطر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باكري قآني، وأوضح الأخير أن إيران تحتفظ "بحقها الطبيعي والمشروع في الرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران". كشف مصدر في حماس، في حديث مع وسائل الإعلام السعودية، تفاصيل جديدة حول الاقتراح الأمريكي الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار.

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