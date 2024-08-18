تغطية متواصلة|| الضفة الغربية:الإعلان عن وفاة الحارس ضحية الهجوم بفأس بالمنطقة الصناعية قرب قلقيلية
قُتل أحد عناصر حزب الله بغارة جوية في جنوب لبنان • حاصرت دبابات الجيش الإسرائيلي حي حمد القطري بغزة، وتم تدمير منصات إطلاق الصواريخ • تقرير: طالبت مصر حزب الله بضبط النفس مقابل استثمارها بالمفاوضات
اليوم 317 من الحرب: قُتل أحد عناصر حزب الله في هجوم بدراجة نارية من الجو في جنوب لبنان، حسبما ورد في البلاد. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام في قطر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باكري قآني، وأوضح الأخير أن إيران تحتفظ "بحقها الطبيعي والمشروع في الرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران". كشف مصدر في حماس، في حديث مع وسائل الإعلام السعودية، تفاصيل جديدة حول الاقتراح الأمريكي الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار.
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الضفة الغربية:الإعلان عن وفاة الحارس ضحية الهجوم بفأس بالمنطقة الصناعية قرب قلقيلية
الهجوم قرب نابلس: حالة الحارس الأمني المصاب حرجة
أعلن مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا أن حالة الحارس الأمني الذي أصيب في الهجوم الذي وقع في منطقة براون الصناعية قرب نابلس حرجة.
إصابة حارس الأمن بجروح خطيرة وتم نقله بسيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى بلنسون
إصابة حارس الأمن الإسرائيلي (35 عاما) الذي تعرض لهجوم بمطرقة في الهجوم الذي وقع في منطقة براون الصناعية قرب نابلس، بجروح خطيرة، وتم نقله بسيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا وسط إسرائيل، حيث تم تخديره ووضعه على التنفس الاصطناعي. وقد فر المهاجم من مكان الحادث وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عنه في حاجز غرب نابلس في الضفة الغربية، في أعقاب الهجوم الذي وقع بالقرب من كدوميم.
الجيش الإسرائيلي: مطاردة المهاجم الذي اعتدى على إسرائيلي قرب نابلس، وصدرت تعليمات للسكان البقاء في منازلهم
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه وفقا للتقرير الأولي، هاجم مسلحا مواطنا إسرائيليا وسرق سلاحه في منطقة براون الصناعية قرب نابلس - بمطرقة، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في مطاردة للمسلح وصدرت أوامر لسكان المستوطنة المجاورة كدوميم بالبقاء في منازلهم.
أولي: فلسطيني يعتدي على إسرائيلي ويسرق سلاحه ولاذ بالفرار
ووفقا لتقرير الأولي، هاجم فلسطيني إسرائيليا في منطقة براون الصناعية قرب نابلس، وسرق سلاحه - ولاذ بالفرار من مكان الحادث.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: في ضوء القصف على الشمال: "هاجمنا خلية لحزب الله في جنوب لبنان"
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة هاجمت في وقت سابق خلية تابعة لحزب الله تنشط في بلدة شبعا جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن مستودع أسلحة ومبنى عسكري للمنظمة تعرضا لهجوم جوي في مناطق عيتا الشعب والمطمورة، وراجمة يستخدمها التنظيم في منطقة الطيرة جنوب البلاد.
إطلاق النار على الجليل: تم إطلاق حوالي 20 صاروخاً من لبنان
تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا من لبنان على الأراضي الإسرائيلية في أحدث وابل من الصواريخ على الجليل الأعلى، اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي بعضها وانفجر بعضها في مناطق مفتوحة. وذكرت نجمة داود الحمراء أنه حتى هذا الوقت لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات مباشرة.
وزارة الصحة في غزة: مقتل 25 شخصا في غزة في اليوم الأخير
قالت وزارة الصحة في غزة، ، إن 40099 فلسطينيا قتلوا وأصيب 92609 آخرين في القطاع منذ بداية الحرب. إلى ذلك، قال إن 25 قتلوا في اليوم الأخير، وأصيب 72.
يونيفيل: إصابة ثلاثة من عناصر التنظيم بجروح طفيفة في انفجار بجنوب لبنان
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان، اليونيفيل، إن ثلاثة من أفراد اليونيفيل أصيبوا بجروح طفيفة إثر انفجار وقع بالقرب من المكان الذي كانوا يقومون فيه بدورية في جنوب لبنان، مضيفا أن جميع أفراد القوة عادوا إلى قواعدهم بعد الحادث.