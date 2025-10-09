ليلة تاريخية: إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من الصفقة | الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق

ليلة تاريخية: أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة (الخميس) رسميًا عن توقيع الصفقة بين حماس وإسرائيل. في الواقع، حتى يوم الاثنين من المتوقع أن يتم الإفراج عن جميع المختطفين - بمن فيهم الجثامين، وخلال اليوم ستجتمع الحكومة للمصادقة على الاتفاق النهائي. رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو: "بمشيئة الله - سنعيد الجميع". حتى في الساحة السياسية وفي أنحاء العالم رحبوا بالتفاهمات.

كما ذُكر، من المتوقع أن ينعقد الكابينت السياسي-الأمني والحكومة فعلياً في ساعات الظهر للمصادقة على الإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين من السجون مقابل المخطوفين، أي المرحلة الأولى من الصفقة. ستُعقد جلسة الكابينت في الساعة 15:00، وفي الساعة 16:00 ستنعقد الحكومة.

بعد التصويت في الحكومة، ستطلب من إسرائيل سحب قوات الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة إلى خط الانسحاب المتفق عليه مع حماس في إطار الخطة. بعد الانسحاب، سيستمر الجيش الإسرائيلي في السيطرة على 53% من مناطق القطاع.

منذ لحظة الموافقة في الحكومة، سيكون أمام حماس 72 ساعة يجب في نهايتها إطلاق سراح المختطفين دفعة واحدة، ودون مراسم علنية. وقد صرح ترامب الليلة أن المختطفين سيُفرج عنهم حتى يوم الاثنين.

خلال تقييم الوضع الذي أُجري الليلة، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي جميع القوات، في الجبهة وفي العمق، للاستعداد بدفاع قوي وأن يكونوا جاهزين لكل سيناريو. سيتم نشر القوات وفقاً لتعليمات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق مع المسؤولية والحفاظ على أمن الجنود الإسرائيليين. بالتوازي، وجه رئيس الأركان بالاستعداد لقيادة العملية المتوقعة لإعادة المخطوفين.

في بيان الرئيس ترامب جاء ما يلي: "أنا فخور جداً بأن أعلن أن إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا. هذا يعني أن جميع المختطفين سيُفرج عنهم قريباً جداً، وإسرائيل ستسحب قواتها إلى خط تم الاتفاق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي، دائم وأبدي. سيتم التعامل مع جميع الأطراف بعدالة! إنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، لإسرائيل، ولجميع الدول المُحيطة بها، ولولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشكر الوسطاء من قطر، ومصر، وتركيا الذين عملوا معنا لجعل هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق يحدث. طوبى لصانعي السلام!".

في مقر عائلات المخطوفين علقوا على الاتفاق أوضحوا: "نتلقى هذا الخبر بفرح، بتوقع وقلق. هذه خطوة مهمة وجوهرية في طريق عودة الجميع، لكن نضالنا لم ينتهِ بعد ولن ينتهي حتى عودة آخر مخطوف".

وأضافوا: "يجب على الحكومة أن تجتمع وتوافق على الاتفاق بشكل فوري. أي تأخير قد يكلف ثمناً باهظاً من المخطوفين ومن الجنود. نحن واثقون أن رئيس الحكومة سيضمن أغلبية مطلقة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه". وفي المقر شكروا الرئيس ترامب: "نود أن نعرب عن شكرنا العميق لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب وفريقه، على القيادة والإصرار الذي أدى إلى اختراق تاريخي: إنهاء الحرب واتفاق شامل لإعادة جميع المخطوفين".