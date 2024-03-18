حصرياً: المسؤولون الإسرائيليون يقللون من احتمالية التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن

قالت مصادر إسرائيلية لـ i24NEWS إن الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، متوجه إلى الدوحة لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بهدف تغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها حماس، والتي وصفتها بـ "السيئة".

ويقلل المسؤولون في إسرائيل من احتمال التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، في أعقاب اقتراح حماس المضاد للخطوط العريضة التي طرحها الوسطاء الدوليون.

وناقش مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الأحد، التفويض الذي سيمنح لبرنيع لإجراء المفاوضات في قطر، خاصة وأن حماس مستمرة في وضع شروط إشكالية.

ووفقاً لموقع الأخبار الإسرائيلي واي نت ، طلب فريق التفاوض "قدراً كبيراً من الوقت لإجراء المفاوضات" من أجل تحسين الصفقة الحالية المطروحة على الطاولة.

وسيشارك مجلس الوزراء الأمني ​​أيضًا في نقاش أوسع حول إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم مما يسمونه بالمطالب "السخيفة" ، مثل موافقة إسرائيل على خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار كجزء من الاتفاق.

ويدعو اقتراح حماس إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، والسماح لسكان غزة بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، ويطالب بمطالب محددة للسجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ووصف مسؤولون إسرائيليون مثل هذه المطالب بأنها محاولة من جانب حماس لمحو الإنجازات التي حققتها إسرائيل في تفكيك المنظمة خلال الحرب في غزة، والتي كانت هدفا أساسيا إلى جانب عودة الرهائن، في أعقاب هجوم ومذبحة 7 أكتوبر .