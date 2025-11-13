الجيش الإسرائيلي يحذر سكان نابلس من التعاون مع ناشط حماس مقيم في تركيا

الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة: إحباط شبكة نشطة لحماس في بيت لحم

أعلنت القوات الإسرائيلية والشاباك والشرطة عن إحباط شبكة نشطة لحركة حماس في بيت لحم، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد المدنيين في إسرائيل على المدى القريب.

وخلال التحقيق، تم اعتقال نحو 40 ناشطًا في 15 عملية مختلفة نفذت في المدينة. وأظهرت التحقيقات أن القيادات العليا للشبكة قامت بتجنيد عناصر، وتشكيل خلايا، وشراء أسلحة، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إطلاق نار، حيث كانت إحدى هذه الخلايا في حالة استعداد عالية للتنفيذ.