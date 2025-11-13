حماس والجهاد الإسلامي يعلنان عن تسليم جثمان مختطف الساعة الثامنة مساء
أعلنت حماس والجهاد أن الجثة تم العثور عليها شمال خانيونس • الجيش الإسرائيلي: إحباط بنية تحتية في بيت لحم، كانت مكوّنة من عدة خلايا وإحداها كانت "بجاهزية عالية" لتنفيذ عملية • تحديثات مستمرة
أعلنت حركة حماس اليوم (الخميس) أنها ستسلم إسرائيل مختطفا إسرائيليا في الساعة 20:00. وفي الوقت نفسه، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من إحباط شبكة إرهابية تابعة لحماس في بيت لحم، تضم عشرات المقاتلين وكانت تخطط لهجمات إطلاق نار وشيكة. كما شنّت القوات الجوية غارة على موقع تحت الأرض تابع لحزب الله في لبنان.
تقارير عن استهداف سيارة في جنوب لبنان
أفادت تقارير لبنانية بأن سيارة تعرضت لهجوم في بلدة تول جنوب البلاد، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص في المكان.
حماس والجهاد الإسلامي تعلنان تسليم جثمان مختطف لإسرائيل
أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما ستسلمان مساء اليوم الساعة 20:00 إسرائيل جثمان مختطف وأفادتا بأن الجثمان تم العثور عليه بالقرب من محور "موراج" في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة: إحباط شبكة نشطة لحماس في بيت لحم
أعلنت القوات الإسرائيلية والشاباك والشرطة عن إحباط شبكة نشطة لحركة حماس في بيت لحم، كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد المدنيين في إسرائيل على المدى القريب.
وخلال التحقيق، تم اعتقال نحو 40 ناشطًا في 15 عملية مختلفة نفذت في المدينة. وأظهرت التحقيقات أن القيادات العليا للشبكة قامت بتجنيد عناصر، وتشكيل خلايا، وشراء أسلحة، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إطلاق نار، حيث كانت إحدى هذه الخلايا في حالة استعداد عالية للتنفيذ.
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان نابلس من التعاون مع ناشط حماس مقيم في تركيا
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تحذيرًا لسكان نابلس بشأن تعاونهم مع ناشط في حركة حماس يقيم في تركيا ويوجه أنشطة لحركة حماس في المنطقة.
وقال أدرعي: "الجيش يكشف عن هوية عنصر رئيسي في حماس يقيم في الخارج ويقود النشاط في نابلس تحت ستار مختلف. نحن نكشف عن هوية ناشط حماس، سلام محمد حسن يعيش، الذي يشارك في توجيه أنشطة الحركة في المنطقة. في السنوات الأخيرة، يقيم في تركيا ويعمل عن بُعد لصالح حماس".
تقارير فلسطينية: سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارتين في جنوب خان يونس
الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على جنوب لبنان تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية لحزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارات على مخزن لوسائل قتالية وبنية تحتية مسلحة تحت الأرض تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كما استهدف بنية تحتية إضافية للتنظيم في البلاد.
تقارير من غزة: غارات جوية على خان يونس وبيت لاهيا
أفادت التقارير الواردة من قطاع غزة عن شن غارات جوية على خان يونس جنوب القطاع، كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بوقوع غارة على بيت لاهيا شمال القطاع.
تقارير لبنانية: غارات إسرائيلية على قرية عيترون ومحيط طير فلساي
أفادت وسائل الإعلام اللبنانية خلال الليل بأن القوات الإسرائيلية شنت غارات على قرية عيتارون في جنوب لبنان، وكذلك في محيط قرية طير فلساي قرب صور.