إيرانيون ينتحلون صفة مراسلة i24NEWS لسرقة معلومات من ضابط رفيع

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كشف الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عن محاولة لسرقة معلومات من كبار ضباطه، بعد أن تواصلت معهم "صحفية" عرّفت عن نفسها بأنها موظفة في قناة i24NEWS الإخبارية، وفقًا لما أفاد به المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم ييتاح مساء الاثنين. تقف وراء هذه العملية عناصر إيرانية، تواصلت مع كبار الضباط وعرضت عليهم إجراء مقابلة، مع ارسال رابط يحتوي على برامج تجسس تثبت على أجهزتهم.

إيمانويل زيتون، التي تُعرّف نفسها كصحفية في قناة i24NEWS، تواصلت مع كبار الضباط عبر واتساب وعرضت عليهم مقابلةً مع القناة، ثم أرسلت لهم رابطًا يحتوي على برنامج تجسس يُسيطر على الهاتف. وكما ذُكر، وراء هذه الشخصية الوهمية محاولةٌ إيرانيةٌ لاستخراج معلوماتٍ حساسةٍ من هواتف كبار الضباط.

في الرسائل: "إيمانويل" تتوجه إلى ضابط كبير سابق وتعرض عليه مقابلة أو إجراء مؤتمر صحفي. شكّ الضابط، فأبلغ بنفسه وحدة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي، وتمكنوا من رصد الشبكة.