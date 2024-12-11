لماذا أوقف قائد الجيش الإسرائيلي التحقيقات بهجمات السابع من أكتوبر؟

قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية اللواء هرتسي هاليفي مؤخرًا وقف تحقيقات الجيش الإسرائيلي في هجوم السابع من أكتوبر الدموي. وأوضح المحلل العسكري لقناة i24NEWS العبرية، يوسي يهوشوع، مساء اليوم (الأربعاء) ما الذي دفعه لاتخاذ القرار. "تحدث أشياء خطيرة هنا. بعد عام وشهرين، لا توجد لجنة تحقيق رسمية ولا يتم عرض تحقيقات الجيش الإسرائيلي على الجمهور، على الرغم من أن بعضها قد انتهى بالفعل. كان يجب أن نراهم الآن."

وقال إن هاليفي يستخدم حجة شرعية للمماطلة بعدم عرض نتائج التحقيقات من خلال طلبه "استكمالات للتحقيقات في الأذرع المختلفة في الجيش الإسرائيلي".

ويشار الى أنه في وقت سابق من هذا اليوم، ألقى وزير التعاون الإقليمي، دودي أمسالم، كلمة أمام الكنيست بكامل هيئتها حول اقتراح إنشاء لجنة تحقيق رسمية، قائلاً إنه "بموجب القانون، من المفترض أن يقوم رئيس المحكمة العليا بتشكيلها. نحن في أزمة كبيرة منذ سنوات، وبالتشديد على العامين الماضيين".

وأضاف أمسالم الذي يعارض لجنة التحقيق: "لن نشكل لجنة تحقيق رسمية". وبحسب قوله، فإنه بموجب القانون، من المفترض أن ينشئها رئيس المحكمة العليا، وعلى خلفية التوتر بين الحكومة الحالية والمحكمة، تبرز إشكالية: نحن في أزمة كبيرة منذ سنوات مع التشديد على العامين الماضيين، الفكرة بالنسبة لهم هي لخلق صراع في المجتمع الإسرائيلي واستغلال الثغرات لهذا الغرض، ولا ينبغي بالتأكيد محاكمتهم. وأضاف أمسالم: "القضاة والمدعي العام في صراع مصالح، فهل سيحققون مع أنفسهم؟"