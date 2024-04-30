استعدادا للدخول إلى رفح؟ الجيش الإسرائيلي يتجهز بوحدتين عسكريتين لمواصلة الحرب في غزة

استعدادا للدخول إلى رفح؟ قوات الفرقة 162 وقوات الفرقة 98 تواصل اليوم أيضًا (الثلاثاء) في العمل على تعزيز الكفاءة العسكرية استعدادًا لاستمرار الحرب في قطاع غزة. القوات أجرت عمليات لزيادة الكفاءة وتقييمات وأجرت عروضًا تعليمية وأخذت الدروس من الحرب حتى الآن.

الفرقة 162، التي غادرت القطاع الأسبوع الماضي بعد نصف سنة من القتال في الشمال ووسط القطاع، والفرقة 98، التي أنهت حربًا طويلة تزيد على 4 أشهر في خان يونس، أكملتا عمليات تنفيذ قواعد القتال والتأكيد على خطط الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى قادة الفِرَق واللواءات وأفراد الاحتياط أيام تعليم مهنية على جميع المستويات وأجروا محادثات قيادية حول استمرار مهمتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تمارين للقادة للتعلم من الدروس و تحسين الفعالية في ساحة المعركة.

كجزء من إجراءات المعركة، قامت فرق التكنولوجيا والصيانة في قسم التكنولوجيا واللوجستيات بتنفيذ مجموعة من الاجراءات لجميع الأدوات المدرعة لتحسين القدرة على القتال المستمر. منذ بداية الحرب، أعاد أفراد القوات التكنولوجية والصيانة الأدوات المتضررة إلى الخدمة ولا يزالون يبذلون جهدًا لاستعادة وتحسين الأداء الوظيفي للأدوات، حتى تحت النار.

بالإضافة إلى ذلك ، استكمل قادة الفرق الموافقة على خطط المهام القادمة ويواصلون الآن في زيادة الجاهزية في جميع النظم والتدريبات.