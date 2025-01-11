نائب قائد الجيش الإسرائيلي يعلن تقاعده|| هل سيشعل قراره الخلاف بين قائد الجيش ووزير الأمن الإسرائيلي؟
أعلن برعام ذلك بعد أن مدد فترة ولايته من سنتين إلى سنتين ونصف بناء على طلب هاليفي نظرا للحرب • سينهي منصبه الشهر المقبل • وكان برعام من المرشحين لتولي منصب رئاسة الأركان
طلب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أمير برعام من رئيس الأركان هرتسي هليفي إنهاء منصبه نهاية شهر فبراير/شباط الجاري، بعد تمديد منصبه من عامين إلى عامين ونصف بناء على طلب هاليفي نظرا للحرب.
وناقش رئيس الأركان وبرعام الأمر معربا له عن تقديره لنشاطه خلال الحرب، ونضيف ونشير إلى أن برعام كان من بين المرشحين لمنصب رئيس هيئة الأركان القادم. وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب، من بين أمور أخرى: "في الوضع الحالي، كانت مساهمتي كنائب لرئيس الأركان محدودة".
ومن المناصب البارزة التي تولاها خلال خدمته في الجيش الإسرائيلي نذكر: قائد لواء "هايش" (النار)، قائد لواء الجليل، قائد الكليات العسكرية وقائد القيادة الشمالية.
وطالما استمر رئيس الأركان في منصبه قريبًا، فقد يكون هناك وضع يتم فيه اختيار نائبًا جديدًا لهاليفي، مما قد يؤدي إلى تجدد المواجهة مع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.